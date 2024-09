KO wyraźnie czuje na plecach oddech PiS-u. Nowy sondaż to duże zaskoczenie

W ostatnim badaniu, które przeprowadzone zostało na początku sierpnia przez pracownię Opinia24, Koalicja Obywatelska zajęła pierwsze miejsce, z wynikiem – 33,9 proc. Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość – na partię wskazało wówczas – 27,8 procent głosujących. Na trzecim miejscu natomiast od kilku miesięcy utrzymuje się Konfederacja – 12,4 proc.

Jak sytuacja zmieniła się po miesiącu? Mówiąc krótko: PiS zyskało, a KO straciła.

Partia Kaczyńskiego depcze koalicji Tuska po piętach

Różnica jest spora. W sondażu, którego wyniki opublikowano w piątek, a który przeprowadzono między 3 a 5 września, dalej prowadzi KO. Sęk w tym jednak, że gdyby w tę niedzielę odbyły się wybory parlamentarne, to na koalicję Donalda Tuska wskazałoby – 31,3 proc. obywateli (aż o 2,6 punktu procentowego mniej). Na 2. miejscu jest PiS. Tutaj odnotowano wzrost – na partię Jarosława Kaczyńskiego zagłosowałoby – 30,8 proc. (o 3 proc. więcej).

Podium zamyka Konfederacja, z wynikiem niemal identycznym co w sierpniu – 12,3 proc. Później mamy Trzecią Drogę (czyli Polskie Stronnictwo Ludowe wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza i Polskę 2050 marszałka Sejmu Szymona Hołowni) – 10,5 proc. Na ostatni miejscu jest natomiast Lewica, która w najnowszych sondażach radzi sobie nadzwyczaj źle – na najbardziej liberalny światopoglądowo klub zagłosowałoby – 9,1 proc. osób.

Technika, jakiej pracownia użyła w badaniu, to wywiady telefoniczne (CATI – computer assisted telephone interviewing) na próbie 1000 osób powyżej 18 roku życia.

Zaufanie do władzy? Zaskakujące wyniki badania

A jaki stosunek mają Polacy do obecnego rządu? 40 proc. respondentów to przeciwnicy gabinetu Tuska, 32 proc. – zwolennicy, a 25 proc. ankietowanych jest nastawionych do sprawy obojętnie. 3 proc. badanych nie ma żadnego zdania w tej sprawie. Sondaż opublikowało niedawno Centrum Badań i Opinii Społecznej.

