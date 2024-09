Nowe informacje ws. przesłuchania Czarneckiego. Rzecznik PK: Został skonfrontowany z żoną

– Ich zeznania były sprzeczne – zaznaczył prokurator.

Rzecznik prokuratury krajowej podał 13 września także szczegóły odnośnie samych zarzutów. – Mają charakter korupcyjny – powiedział. Chodzi o to, że były wiceminister kultury i europoseł „miał się powoływać na wpływy w instytucjach państwowych, w tym w ministerstwach”, a także „miał się podejmować w załatwieniu różnych spraw CH”. Między innymi „miał pomóc w otworzeniu zagranicznej filii”.

90 tysięcy złotych

Rzecznik PK podaje, że w zamian za to, co określił jako „pomoc w załatwieniu spraw”, miał otrzymać z żoną „korzyść majątkową, jak również korzyść osobistą”. – Korzyść majątkowa polegała na osobistym uzyskaniu ponad 90 tys. złotych, tytułem fikcyjnego zatrudnienia, de facto do tego zatrudnienia nie doszło, a był to jedynie pretekst do dokonywania tych przelewów – mówił.

Wkrótce więcej informacji...