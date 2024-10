Donald Tusk po roku od wyborów. Premier wskazał datę przedstawienia kandydata na prezydenta

Równo rok po wyborach parlamentarnych premier Donald Tusk udzielił obszernego wywiadu „Wyborczej”. Pytany był m.in. o podsumowanie ostatnich 10 miesięcy jego rządów, ale i o kandydata w przyszłorocznych wyborach prezydenckich.

Premier wymienia największe sukcesy rządu

W przypadku drugiego z tych pytań premier nie miał najmniejszych problemów odpowiedzieć. – To, co absolutnie najważniejsze, to wzmocnienie bezpieczeństwa Polski. Wyrwanie jej z osamotnienia. Przywrócenie i wzmocnienie naszej pozycji w Unii Europejskiej i na świecie – mówił Donald Tusk.

Dalej szef rządu wymienił jeszcze „odblokowanie gigantycznych pieniędzy z Unii”, „przywrócenie praworządności”, „rozliczenie złodziejstwa i innych przestępstw polityków, którzy uważali się za bezkarnych” oraz – o czym zdaniem premiera się zapomina – „wsparcie finansowe rodzin”.

Donald Tusk o aborcji

Donald Tusk odniósł się także do kwestii aborcji, która była jednym z kluczowym postulatów niesionych przez Koalicję Obywatelską w zeszłorocznej kampanii wyborczej. – Robię, co tylko możliwe, a nawet trochę więcej – zapewnił „Wyborczą” premier.

Podkreślił, że choć ze względu na inne ugrupowania nie udało się przeprowadzić przez Sejm ustawy, wprowadzone są zmiany poprzez działania wykonawcze, w tym zalecenia ministrów dla szpitali i prokuratorów. – Nie poddajemy się – powiedział premier.

CPK, kredyt 0 proc., składka zdrowotna

Dalej szef rządu skonfrontowany został z zarzutami o porzucanie „wielkich projektów”, takich jak CPK, a także z innymi kwestiami spornymi, m.in. nieoprocentowanym kredytem i składką zdrowotną. – Koalicja polega na tym, że ktoś komuś musi czasem ustąpić – powiedział w kontekście sporów.

– W sprawie wsparcia mieszkalnictwa i składki zdrowotnej znajdziemy rozwiązania wspólne dla całej koalicji jeszcze przed końcem roku. Jestem o tym przekonany – zapowiedział w rozmowie z „Wyborczą” Donald Tusk.

W przypadku „wielkich projektów” premier wskazał, że Prawo i Sprawiedliwość nie zostawiło po sobie elektrowni jądrowych czy CPK, a „fatalnie przygotowane umowy” czy „tysiące wysoko płatnych etatów”. – Mój rząd, tak jak kiedyś w przypadku autostrad, nie będzie snuł pięknych wizji, tylko je realizował – powiedział szef rządu.

Donald Tusk o relacjach z Ukrainą

Donald Tusk został zapytany przez „Wyborczą” także o kwestie polityki międzynarodowej. Szef rządu odniósł się do relacji z Ukrainą. – Ukraińców trzeba wspierać – powiedział premier. Zaznaczył, że jest to niezależne od tego, kto rządzi.

W opinii Donalda Tuska naturalne jest to, że pojawia się czasem „obiektywny konflikt interesów”. – Relacje między dwoma państwami nigdy nie są zupełnie proste – powiedział. On sam jednak „nie narzeka na relacje z ukraińskimi przywódcami”.

Padła data przedstawienia kandydata na prezydenta

Pytany przez „Wyborczą” o kandydata Koalicji Obywatelskiej w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych Donald Tusk był nieco enigmatyczny. Powiedział, że będzie to „osoba, która przemawiała na ostatniej konwencji”. Padła za to data: sobota, 7 grudnia.

