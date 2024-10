Zgrzyt w koalicji. Szłapka potwierdza słowa Zgorzelskiego: Projekt nie został jeszcze zaakceptowany

W ubiegłym tygodniu na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o związkach partnerskich autorstwa ministry ds. równości. – To historyczny projekt, bo rządowy. Mam nadzieję, że doprowadzi do zmiany prawa i wprowadzenia rejestrowanych związków partnerskich. 20 lat składania projektów poselskich nigdzie nas nie doprowadziło – powiedziała Katarzyna Kotula.

Spór wokół projektu ustawy o związkach partnerskich. „Bez uzgodnień koalicyjnych”

Jednak sprawa projektu budzi kontrowersje, bo nie wszyscy członkowie koalicji go popierają i zgadzają się na nazywanie go „rządowym”. „Ustawa, która pojawiła się na stronach RCLu nie jest ustawą rządową. To jest ustawa, którą zgłosiła pani minister Kotula i obwieściła niezgodnie z prawdą, że jest to ustawa rządowa. Ta ustawa pojawiła się bez uzgodnień koalicyjnych” – napisał w niedzielę w portalu X wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL.

„A na jakiej stronie internetowej jest projekt tej ustawy? Na stronie Katarzyny Kotuli?” – kpiła pod wpisem Zgorzelskiego Anna Maria Żukowska, szefowa parlamentarnego klubu Lewicy.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że posłowie PSL szykują swoją ustawę, która zamiast związków partnerskich miałaby wprowadzić „status osoby najbliższej”.

Szłapka: Projekt nie został jeszcze zaakceptowany przez cały rząd

O słowa Zgorzelskiego na antenie TVN24 był w poniedziałek pytany Adam Szłapka, minister ds. Unii Europejskiej i przewodniczący wchodzącej w skład Koalicji Obywatelskiej Nowoczesnej.

– Została rozpoczęta procedura rządowa ws. tej ustawy – mówił Szłapka. Przyznał jednak, że cały rząd nie wypowiedział się jeszcze w tej sprawie. – Projekt nie pojawił się jeszcze na posiedzeniu rządu i nie został zaakceptowany przez cały rząd – podkreślił.

Prowadzący dopytywał, czy w takim razie PSL ma rację, że projekt ustawy nie jest rządowy.

– Zobaczymy na koniec dnia. Jeszcze będą w tej sprawie uzgodnienia międzyresortowe, będą dyskusje – mówił Szłapka. – Musiałbym zapytać pani minister Kotuli, na jakim etapie jest rozmów z PSL-em, żeby wiedzieć, na jakim etapie są te uzgodnienia. Bo szczerze mówiąc, nie wiem – wskazał.

Szłapka podkreślił, że on sam w pełni popiera projekt i przypomniał, że „w tych sprawach politycy PSL-u zawsze mówią, że mają pełną dowolność”. – Sądzę, że jeszcze dyskusje w tej sprawie powinny być. Projekt jest projektem kompromisowym, wychodzi w wielu sprawach politykom PSL-u naprzeciw – zapewniał.

