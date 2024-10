Ten ranking utrudni decyzję KO ws. kandydata. PiS także nie ma łatwo

Koalicja Obywatelska ma zaprezentować swojego kandydata w wyborach prezydenckich 7 grudnia. Choć najczęściej wskazywany w tym kontekście jest Rafał Trzaskowski, poza nim przewija się nazwisko Radosława Sikorskiego, a nawet i Donalda Tuska.

Co więcej, wybór wewnątrz partii nie został jeszcze zatwierdzony. Jak informował w poniedziałek Radosław Sikorski niewykluczone, że zostanie on uzależniony od decyzji o kandydacie Prawa i Sprawiedliwości. A na tę możliwe, że trzeba będzie jeszcze poczekać.

Decyzji Koalicji Obywatelskiej nie ułatwi najnowszy ranking zaufania przeprowadzony przez IBRiS na zlecenie Onetu. Nie znaczy to jednak, że nie przyniósł on partii rządzącej powodu do zadowolenia.

Podium zdominowane przez rządzących

Ranking ponownie otwiera Donald Tusk. Premierowi ufa 42,4 proc. badanych, czyli o 3,2 pkt proc. mniej niż przed miesiącem. Brak zaufania deklaruje 50,1 proc. badanych, czyli o 5,8 pkt proc. więcej. Neutralnie wypowiada się 6,9 proc – spadek o 3,2 pkt proc.

Tuż za premierem ustawił się Rafał Trzaskowski, któremu ufa 42,1 proc ankietowanych, czyli także o 3,2 pkt proc. mniej niż przed miesiącem. Nie uda mu za to 45,3 proc., – o 8,1 pkt proc. więcej niż we wrześniu. Naturalny głos w badaniu oddało 10,9 proc. w badaniu – spadek o 2,4 pkt proc.

Podium zamyka Andrzej Duda, który jest najwyżej notowanym z polityków skojarzonych z prawą stroną sceny politycznej. Zaufanie do niego deklaruje 40,1 proc. badanych, co daje spadek o 4 pkt proc. względem września. Nie ufa mu za to 43,7 proc. badanych – wzrost o 3,7 pkt proc. Neutralnie wypowiada się 16,4 proc. badanych – spadek o 0,2 pkt proc.

Sikorski i Czarnek walczą o nominacje swoich partii

Radosław Sikorski, który w badaniu nie był notowany od lutego, pojawił się tuż za podium. Wyprzedził m.in. marszałka Sejmu i lidera Polski 2050 Szymona Hołownię (38,5 proc. zaufania), wicepremiera, ministra obrony i lidera PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza (35,5 proc. zaufania), czy też byłego premiera i wiceprezesa PiS Mateusza Morawieckiego (34,2 proc. zaufania).

Szefowi polskiej dyplomacji według badania ufa 39 proc. Polaków. Porównując ten wynik do badania z lutego, jego notowania wzrosły o 11,5 pkt proc. Przeciwnego zdania jest 43,7 proc. badanych, a neutralnie wypowiada się 10,9 proc. badanych.

Przemysław Czarnek, który od kilku dni pojawia się jako potencjalny kandydat Prawa i Sprawiedliwości, uplasował się na 11 miejscu badania. Ufa mu 30,1 proc badanych, a nie ufa 60,3 proc. Neutralnie wypowiedziało się 7,7 proc. badanych. Względem ostatniego jego notowania sprzed roku zaufanie do polityka wzrosło o 10,7 pkt proc.

