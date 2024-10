Przedstawiciel KE na festiwalu filmów dla dorosłych. Grzmią feministki i Czarnecki

„Oficjalne zaangażowanie Komisji Europejskiej w Festiwal Filmów Pornograficznych organizowany w Berlinie mówi doprawdy bardzo wiele” – czytamy na profilu Ryszarda Czarneckiego, byłego europosła Prawa i Sprawiedliwości, na platformie X.

Do wpisu polityka dołączony jest widok strony odbywającego się w dniach 22-27 października wydarzenia PornFilmFestival Berlin, a na nim opublikowane przed tygodniem obwieszczenie: „Komisja Europejska oficjalnie weźmie udział w wydarzeniu branży dla dorosłych”.

KE bierze udział w festiwalu filmów dla dorosłych

Dalej w tekście czytamy, że to pierwszy raz w historii, kiedy ma do takiej sytuacji dojść. Podczas jednego z paneli dyskusyjnych towarzyszącej festiwalowi konferencji Adult Industry Only, udział wziąć ma Eleonora Esposito, specjalistka ds. obsługi spraw w Dyrekcji Generalnej ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii Komisji Europejskiej.

„Udział Esposito stanowi znaczący kamień milowy, ponieważ oznacza niedawne bezpośrednie zaangażowanie Komisji Europejskiej w branżę dla dorosłych. Jej udział jest częścią wysiłków Komisji Europejskiej w ramach nowo ustanowionego dialogu regulacyjnego na mocy Digital Services Act (DSA)” – piszą organizatorzy.

Ryszard Czarnecki ramię w ramię z feministkami

Zapowiedź udziału urzędniczki Komisji Europejskiej w takim wydarzeniu nie tylko Ryszarda Czarneckiego. Jako pierwsze w sprawie zareagowały portugalskie feministki z Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres, które wystosowały pismo wyrażające pełny sprzeciw i głębokie rozczarowanie.

„Jako feministyczna organizacja parasolowa abolicjonistów, która zobowiązała się do wyeliminowania wykorzystywania seksualnego i reprodukcyjnego we wszystkich jego formach, jesteśmy głęboko zaniepokojone zaangażowaniem Komisji w branżę, której fundamentalne korzenie tkwią w komodyfikacji i uprzedmiotowieniu kobiet i dziewcząt” – napisały feministki.

Ich list poparty został przez Reem Alsalem, specjalną sprawozdawczynię ONZ ds. przemocy wobec kobiet i dziewcząt. „Zdecydowany sprzeciw wobec udziału Komisji Europejskiej w PornFilmFestival Berlin” – podkreśliła.

Do akcji włączyły się także włoskie feministki. „Najwyraźniej lobby branży pornograficznej jest na tyle potężne, że Bruksela wysyła na to wydarzenie mówcę” – czytamy.

KE zareagowała. Zmieniła przedstawiciela

Do wystąpienia Eleonory Esposito na konferencji miało dojść we wtorek, 22 października. Tak się jednak nie stało. Zamiast niej w panelu wziął udział inny przedstawiciel unijny – Prabhat Agarwal, kierownik jednostki w Dyrekcji Generalnej ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii Komisji Europejskiej.

