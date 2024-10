Po rozmowie z Kosiniakiem-Kamyszem zrezygnował. Tomczak podał się do dymisji

Decyzja zapaść miała niedługo po rozmowie z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem – podaje Wirtualna Polska.

Tomczak podał się do dymisji

Tomczak obejmuje urząd sekretarza stanu w ministerstwie rozwoju i technologii. WP podaje nieoficjalnie, że w środę polityk miał rozmawiać z szefem resortu obrony narodowej między innymi o głośnej publikacji portalu. Redakcja ujawniła, że firma sekretarza stanu – kancelaria notarialna – od lat ma współpracować z deweloperami.

30 października WP napisała, że kancelaria Tomczaka miała brać udział przy sporządzeniu 3601 aktach notarialnych – pomiędzy deweloperami a ich klientami. Prowadził on kancelarię w latach 2004-2013, a następnie ponownie – od 2019 roku (pracował w ramach spółki cywilnej z żoną). Dziennikarze ustalili, że choć Tomczak ma „niewielkie dochody z pracy” (przynajmniej takie deklaruje), to jednak sama kancelaria „miała przychody o wartości kilku milionów złotych” (miała obsługiwać inwestycje w Wielkopolsce – w Poznaniu i okolicach). Portal przypomniał, że wiceminister z Polskiego Stronnictwa Ludowego jednocześnie pilotuje program „Kredyt na start”. Wielokrotnie przekonywał do niego i zachwalał go w mediach.

MRiT, którego szefem jest Krzysztof Paszyk, opublikowało w środę komunikat, niedługo po publikacji WP: „Minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk bardzo poważnie traktuje doniesienia medialne, które pojawiły się w artykule opublikowanym w jednym z portali internetowych, dlatego w trybie pilnym wezwał wiceministra Jacka Tomczaka do złożenia wyjaśnień i odniesienia się do postawionych w tekście zarzutów” – czytamy.

Ministerstwo potwierdza dymisję

Po informacji o dymisji Tomczaka, która obiegła serwisy informacyjne, pojawił się kolejny komunikat resortu. „W nawiązaniu do wcześniejszego komunikatu, ministerstwo rozwoju i technologii informuje, że 30 października pan Tomczak złożył rezygnację z funkcji sekretarza stanu” – czytamy.

Jednocześnie poinformowano, iż decyzja wiceministra „podjęta została w trosce o dobro i wizerunek resortu”. „Kierownictwo MRiT liczy, że wszystkie wątpliwości pojawiające się w ciągu ostatnich godzin w przestrzeni medialnej, zostaną niezwłocznie wyjaśnione” – wskazano.

