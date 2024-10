Biden popełnił gafę? Bukmacherzy podnieśli notowania Trumpa

Podczas wideokonferencji z organizacją Voto Latino Biden jasno wyraził swoje potępienie dla takiej retoryki, mówiąc: „Jedyne śmieci, jakie widzę, to ci, którzy szerzą nienawiść wobec Latynosów. To demonizowanie Portorykańczyków jest sprzeczne z duchem Ameryki”.

Wybory prezydenckie w USA. Biden popełnił gafę?

Chociaż prezydent USA odnosił się wyłącznie do mowy nienawiści, wśród Republikanów szybko pojawiły się głosy krytyki, jakoby Biden skierował swoje słowa wobec wyborców Trumpa. Senator Marco Rubio odpowiedział na te słowa, stwierdzając: „On mówi o zwykłych Amerykanach, którzy kochają swój kraj” – co wywołało falę reakcji w mediach społecznościowych.

Karoline Leavitt, rzeczniczka komitetu wyborczego Trumpa, również zabrała głos w tej sprawie. Podkreśliła, że „Joe Biden i Kamala Harris nie tylko nienawidzą prezydenta Trumpa, ale gardzą też dziesiątkami milionów Amerykanów, którzy go wspierają”.

We wtorkowy wieczór Biden zamieścił wyjaśnienie na platformie X (dawniej Twitter), w którym podkreślił, że określenie „śmieci” odnosiło się wyłącznie do retoryki pełnej nienawiści wobec Portorykańczyków. „Nazwałem pełną nienawiści retorykę na temat Portoryko (...) ‘śmieciami’ – to jedyne słowo, jakie przychodzi mi na myśl, aby ją opisać” – zaznaczył prezydent. Pomimo tego wyjaśnienia medialna burza już trwała.

Bukmacherzy podnieśli notowania Trumpa po słowach Bidena

W środę tygodnik „Newsweek” poinformował, że na skutek tej wypowiedzi bukmacherzy zwiększyli szanse na wygraną Donalda Trumpa. Jak podał „Newsweek”, czołowe firmy bukmacherskie, takie jak Bet365 i Paddy Power, które jeszcze w listopadzie wyceniały szanse Trumpa na około 66,7%, teraz podniosły swoje stawki do odpowiednio 67,7% i 69,2%. Tak dynamiczny wzrost odzwierciedla zmieniający się krajobraz polityczny oraz napięcia towarzyszące nadchodzącym wyborom, które odbędą się już 5 listopada.

