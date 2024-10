Dziwne zachowanie Trumpa. Harris: Mam nadzieję, że wszystko z nim w porządku

Podczas jedynej dotychczas debaty prezydenckiej Kamala Harris zachęcała wyborców, aby poszli na wiec jej konkurenta Donalda Trumpa i przekonali się, jak tam jest. Ci, którzy posłuchali Demokratki i udali się na spotkanie Republikanina w leżącym na przedmieściach Filadelfii miasteczku Oaks mogli być nieco zdziwieni.

Niespodziewane zachowanie Donalda Trumpa

To nie był tradycyjny wiec Donalda Trumpa, choć przez pierwsze pół godziny takim mógł się wydawać. Wszystko się zmieniło, kiedy Republikanin stwierdził, że nie będzie już odpowiadać na pytania wyborców, a wszystko poprzedził rozkazem do sztabu, aby włączyć „Ave Maria”. I faktycznie przestał na pytania odpowiadać. Kolejne pół godziny były prezydent spędził na kiwaniu się na scenie w rytm swoich ulubionych utworów.

Na wydarzenia z Oaks momentalnie zareagował sztab Kamali Harris. Na koncie kampanii wiceprezydentki w mediach społecznościowych pojawił się wymowny wpis. „Trump wygląda na zagubionego, zdezorientowanego i zamrożonego na scenie, podczas gdy przez ponad 30 minut odtwarzane są piosenki, a tłum szybko opuszcza salę” – czytamy.

Wpis swojego sztabu udostępniła także sama Demokratka. „Mam nadzieję, że wszystko z nim w porządku” – napisała.

Na zarzuty Republikanin odpowiedział w dość konkretny sposób. Stwierdził, że zdecydował się na takie zachowanie, ponieważ sesja pytań dobiegała już końca, a ludzie mdleli – faktycznie zemdlały dwie osoby – z ekscytacji. „To było coś innego, ale okazało się ostatecznie wspaniałym wieczorem” – napisał.

Trump wytyka Harris alergię

Po wiecu Donald Trump odniósł się także do zarzutów o swój słaby stan zdrowia. Sztab Kamali Harris nawoływał go do opublikowania wyników badań, a także pokazał badania Demokratki.

„Przeszedłem więcej badań lekarskich niż jakikolwiek inny prezydent w historii i zdałem dwa testy poznawcze (lekarz stwierdził, że moje 'badania poznawcze były wyjątkowe!'). Jestem o wiele zdrowszy niż Clinton, Bush, Obama, Biden, ale szczególnie Kamala” – napisał na należącym do niego portalu „Truth” Republikanin.

We wpisie polityk wytknął kontrkandydatce, że to jej stan zdrowia nie jest wybitny. Wskazał na pokrzywkę, alergiczny katar i zapalenie spojówek. „To są głęboko poważne schorzenia, które w oczywisty sposób wpływają na jej funkcjonowanie” – napisał.

