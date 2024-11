PiS wymieni Nawrockiego? Kaczyński: Są jakieś tam promilowe szanse

– Jestem gotowy zostać prezydentem – deklarował w ostatnią niedzielę Karol Nawrocki, szef Instytutu Pamięci Narodowej. To właśnie on został kandydatem Prawa i Sprawiedliwości w wyborach prezydenckich. A dokładniej „kandydatem obywatelskim popieranym przez PiS”.

PiS wymieni Nawrockiego na kogoś innego?

Od razu po prezentacji kandydata pojawiły się stwierdzenia, że Karol Nawrocki może nie doczekać samych wyborów, a PiS może zdecydować się na zmianę kandydata. – To jest bezwzględny falstart – komentował Kazimierz Marcinkiewicz, były premier z ramienia PiS.

– Myślę, że prawdziwych kandydatów poznamy za trzy miesiące, gdzieś w lutym. A dziś to jest wypuszczenie takiego kandydata, który pewnie ma zrobić przedbiegi – stwierdził w rozmowie z „Faktem”, tłumacząc, że najbliższe trzy miesiące mogą być „totalnie zażartą wojną”, którą PiS będzie torować sobie drogę do wystawienia prawdziwego kandydata.

Takie głosy pojawiają się także nieoficjalnie. Dziennikarki Wprost Joanna Miziołek i Eliza Olczyk przytoczyły słowa anonimowego polityka Koalicji Obywatelskiej, który – powołując się na informacje od jednego z działaczy PiS – stwierdził, że „jeżeli kampania Nawrockiego będzie słabo szła, albo wyjdą na jaw jakieś brudy z jego przeszłości, to zostanie wymieniony na innego kandydata”.

Kaczyński ocenia pierwszy tydzień Nawrockiego

Telewizja wPolsce24 zapytała o sprawę Jarosława Kaczyńskiego. – To jest gra nieczysta, nieładna i ciągnąca się już od dłuższego czasu. Nic to z nami wspólnego nie ma, nie ma żadnego zamysłu odnoszącego się do zmiany kandydata – komentował doniesienia prezes PiS.

– Musiałoby się coś stać, jakaś tragedia, coś zupełnie nieprzewidzianego. Ale oczywiście nie zakładamy tego, to są jakieś tam promilowe szanse na, nie daj Boże, jakieś nieszczęścia, w przeciwnym wypadku żadnej zmiany nie będzie – podkreślił polityk.

Co więcej, Jarosław Kaczyński pozytywnie ocenił aktualne działania Karola Nawrockiego. – Jest ogromne, ogromne zainteresowanie panem doktorem Nawrockim. Mogę powiedzieć, że idzie nadspodziewanie dobrze – przekazał.

