Trzaskowski „na 200 procent”. Kandydat KO złożył mocną obietnicę wyborczą

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski jako kandydat Koalicji Obywatelskiej jest jednym z faworytów przyszłorocznych wyborów prezydenckich. Nie oznacza to jednak, że może z założonymi rękami oczekiwać na moment głosowania. Już teraz rozkręca swoją kampanię w mediach społecznościowych.

Trzaskowski składa obietnicę wyborczą ws. aborcji i związków partnerskich

W najnowszym materiale, który zobaczyć mogą użytkownicy platformy X, Trzaskowski odpowiada na cztery wybrane pytania internautów. „Czy na 200 proc. podpisze pan ustawy o aborcji i związkach partnerskich?” – pada już na samym początku. – Na 200 procent – zadeklarował polityk, nie precyzując nawet, że może być to zależne od ostatecznej treści ustaw.

„Panie Rafale, po co panu ta prezydentura? Podobno prezydent to strażnik żyrandola” – pyta kolejna osoba. – Na pewno nie w obecnych czasach. Prezydent jest absolutnie konieczny. Jak pani zależy na prawach kobiet, to na pewno pani o tym wie – odpowiada niezbyt konkretnie Trzaskowski.

Trzaskowski o psychiatrii dziecięcej. „Będę naciskał”

Następne zagadnienie brzmi bardziej jak reklama dokonań prezydenta Warszawy. „Jak tam w tramwaju na Wilanowie?” – Pełno! Bardzo się z tego cieszę, ponad milion pasażerów – mówi samorządowiec. Kolejna kwestia sprawia mu jednak już nieco więcej trudności.

„Mój 12-letni brat czeka od 4 miesięcy do psychiatry. Czy naprawdę tak to musi wyglądać?” – Wiem, że to jest problem. My w Warszawie całą sieć psychiatrii i psychologii żeśmy rozwinęli. I oczywiście ja będę naciskał na rząd, żeby to traktować absolutnie priorytetowo – zapowiedział Rafał Trzaskowski, składając niejako kolejną obietnicę.

