Zaskakujące spotkanie w Paryżu. Zełenski rozmawiał z Trumpem

Zełenski przybył do Pałacu Elizejskiego w chwili, gdy od dłuższego czasu trwało spotkanie Macrona z prezydentem elektem USA. Macron nie wyszedł go powitać, lecz krótko później trzej przywódcy wyszli razem do zdjęcia. Prezydent Francji stanął w centrum, mając po obu stronach swych gości.

Spotkanie Zełenski-Trump „niespodzianką”

Bezprecedensowe trójstronne spotkanie jest zaskakujące.

Początkowo zapowiadano rozmowy w gronie: Macron-Trump i Macron-Zełenski. Do ostatniej chwili nie potwierdzano możliwości trójstronnych rozmów bądź dwustronnego spotkania przywódcy Ukrainy z prezydentem elektem USA.

Podejście Trumpa do Ukrainy

Przypomnijmy wypowiedzi Donalda Trumpa na temat Ukrainy. Republikanin zapewniał, że „praktycznie jednym telefonem jest w stanie zakończyć wojnę w Ukrainie”. Tak jednak – jak można było się domyślić – się nie stało.

Doradcy Donalda Trumpa przygotowali zaś plany zakończenia wojny w Ukrainie. Projekty wzbudziły duże emocje ze względu na odrzucenie kluczowego postulatu Kijowa – akcesji do NATO.

Propozycje te opracowali: emerytowany generał Keith Kellogg, J.D. Vance – potencjalny wiceprezydent, oraz Richard Grenell, były szef wywiadu USA. Chociaż różnią się szczegółami, wszystkie mają wspólny mianownik: Ukraina miałaby zrezygnować z aspiracji członkowskich w NATO. Oto szczegóły:

Plan Keitha Kellogga zakłada zawieszenie broni i zmuszenie Ukrainy oraz Rosji do negocjacji. W tle miałaby działać dyplomacja międzynarodowa, aby wypracować trwałe porozumienie.



Propozycja J.D. Vance'a przewiduje utworzenie silnie ufortyfikowanej strefy zdemilitaryzowanej wzdłuż obecnych linii frontu. Jego podejście zakłada, że taki układ mógłby działać na wzór strefy zdemilitaryzowanej między Koreą Północną a Południową.



Koncepcja Richarda Grenella sugeruje ustanowienie „stref autonomicznych" na wschodzie Ukrainy. Twierdzi przy tym wprost, że członkostwo Kijowa w NATO „nie leży w interesie Stanów Zjednoczonych". Dodatkowo jego plan uwzględniałby wprowadzenie międzynarodowych sił, np. z państw europejskich, do monitorowania zdemilitaryzowanych obszarów.

