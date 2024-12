Wrzosek uderzyła w Bodnara. Straciła funkcję w ministerstwie

We wtorek 10 grudnia na antenie TVP Info radca ministra sprawiedliwości do spraw warunków służby prokuratorskiej prokurator Ewa Wrzosek mówiła o swoim rozczarowaniu tempem rozliczeń nieprawidłowości z czasów rządów PiS. Na pytanie, czy uważa, że Roman Giertych byłby lepszym ministrem sprawiedliwości niż Adam Bodnar, odpowiedziała twierdząco.

Prokurator Wrzosek uderza w Bodnara: Giertych byłby lepszy

– Adam Bodnar jest wybitnym prawnikiem, idealnym na czas spokoju. Natomiast w mojej ocenie mamy okres, jeśli użyć terminologii wojskowej, „powojenny” – oceniła. – Nie mamy jeszcze ustabilizowanej sytuacji prawnej, politycznej, ustabilizowanej demokracji, mamy chaos. To nie jest ten czas, aby ściśle w sposób pozytywistyczny trzymać się litery prawa – dodała.

Od słów Wrzosek w portalu X odciął się sam Roman Giertych. „Radzę pani Prokurator, aby w sprawie obsady rządu Donalda Tuska zaufała Donaldowi Tuskowi” – napisał.

O sprawę w środę rano został zapytany minister sprawiedliwości Adam Bodnar na antenie Polsat News.– Przyjąłem to z lekkim zaskoczeniem, tym bardziej, że pani prokurator Ewa Wrzosek jeszcze miesiąc temu zdecydowała się na przyjęcie propozycji przyjścia na delegację do Ministerstwa Sprawiedliwości – przyznał. – Jestem może staroświecki, ale uważam, że są zasady w relacjach służbowych, jak lojalność. To oznacza, że jeśli są zastrzeżenia, to mówi się o nich szefowi – podkreślił, wskazując, że takiej rozmowy z Ewą Wrzosek nie odbył. – Są we mnie emocje, ale muszę stać twardo na dwóch nogach – dodał.

Bodnar nie chciał wprost stwierdzić, czy wyciągnie wobec Wrzosek konsekwencje. – Myślę, że pani prokurator Wrzosek musi sama podjąć decyzję w takiej sytuacji. To odpowiedź na pytanie, kim w ogóle pani prokurator chce być w życiu publicznym. Myślę, że każdego dnia zadaje nam wszystkim takie pytanie – powiedział.

Bodnar podpisał dymisję Wrzosek

W końcu Ewa Wrzosek opublikowała w środę po południu wpis informujący o tym, że została odwołana z delegacji do Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Krajowej Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym.

„Decyzją Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Adama Bodnara zostałam dziś odwołana z delegacji do Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Krajowej Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym. Nie mam wiedzy, czy odwołanie jest wynikiem uwzględnienia złożonych przeze mnie wniosków o rezygnacji z powierzonych funkcji czy zupełnie od nich odrębną decyzją MS PG” – napisała.

Wiceminister sprawiedliwości Zuzanna Rudzińska-Bluszcz na antenie TVN24 poinformowała, że w tym przypadku Adam Bodnar przychylił się do wniosku prokurator Wrzosek, potwierdzając jej odwołanie. Informację o odwołaniu z Krajowej Rady Prokuratorów potwierdza też rzeczniczka prasowa Prokuratora Generalnego Anna Adamiak, która przyznała w rozmowie z portalem tvn24.pl, że minister przychylił się do wniosku Wrzosek o odwołaniu jej z delegacji i jednocześnie podjął decyzję o odwołaniu Wrzosek z Rady, do której została przez niego wskazana.

