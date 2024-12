Bodnar otrzymał raport. Jest w nim 200 spraw z czasów PiS

We wtorkowe popołudnie minister sprawiedliwości Adam Bodnar – na platformie X (dawniej Twitter – red.) opublikował obszerny wpis dotyczący otrzymanego tego samego dnia raportu z Prokuratury Krajowej. Liczy on blisko 200 stron i prowadzi analizę postępowań z lat 2016-2023, w stosunku do których wystąpiło podejrzenie politycznego wpływu na ich przebieg i podejmowane decyzje.

Bodnar opublikował wpis o raporcie z Prokuratury Krajowej. Dotyczy czasów władzy PiS. "Prokuraturę toczyła systemowa choroba"

„Tego rodzaju podejrzenie dotyczy ponad 600 postępowań prowadzonych w całej Polsce. Pierwszy raport opisuje 200 z nich. Zespół prokuratorski nadal analizuje i bada pozostałe 400. Już po wstępnym zapoznaniu się z ustaleniami prokuratorów widać, że w badanym okresie prokuraturę toczyła systemowa choroba. Wiele spraw było prowadzonych nierzetelnie i wymaga podjęcia nowych decyzji przez niezależnych prokuratorów” – czytamy.

twitter

Jak dodaje Bodnar, „raport będzie też podstawą odpowiedzialności dyscyplinarnej, a w części przypadków także karnej, wobec prokuratorów, którzy sprzeniewierzyli się rocie przysięgi, podejmując decyzje niezgodnie z zebranym materiałem dowodowym, realizując za to polityczne polecenia lub oczekiwania”.

Raport z Prokuratury Krajowej o nieprawidłowościach za czasów PiS. Bodnar zapowiada prezentację

Minister sprawiedliwości zapowiedział również prezentację raportu. Odbędzie się ona 8 stycznia w Prokuraturze Krajowej.

„Jestem przekonany, że raport przyczyni się do wzmocnienia służby prokuratorskiej oraz wyeliminowania patologii. Wierzę też, że raport oraz dalsze, konsekwentne działania prokuratury dadzą osobom pokrzywdzonym poczucie sprawiedliwości” – podsumował we wpisie na platformie X.

