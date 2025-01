„To chamstwo i arogancja”. Bosak reaguje na oświadczenie ukraińskiego MSZ

– Nawrocki powiedział to, co już dawno temu mówiła Konfederacja i co powinni mówić: poprzedni i obecny premier oraz prezydent. Nie ma powodu, by Kijów pisał strategię polityczną Polski wobec Ukrainy – podkreślił Krzysztof Bosak.

Zdaniem polityka Konfederacji, komentarz strony ukraińskiej „jest standardowy”. – Nie pierwszy raz Ukraińcy próbują nam wskazywać, na jakich warunkach Polska może prowadzić wzajemne relacje. Nie mówiąc o partnerstwie czy przyjaźni – bo tego po prostu nie ma – dodał.

– Komentarz ukraińskiego MSZ odbieram jako chęć wyznaczania granic swobody wypowiedzi strony polskiej wobec ukraińskiej. To oczywista bezczelność i arogancja, dlatego w najmniejszym stopniu nie powinniśmy się tym przejmować – podkreślił polityk.