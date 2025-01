Rafalska o Owsiaku: Pupilek elit, człowiek wynoszony na ołtarze. Jaka nagonka?

Agnieszka Niesłuchowska, „Wprost”: Podobno nie wszyscy politycy w PiS wierzą w sukces Karola Nawrockiego.

Elżbieta Rafalska: Nie podzielam takiego poglądu, wszyscy mamy świadomość, że to nasz kandydat i trzeba zrobić wszystko, by wygrał. Ale to jest długi dystans, wyczerpująca kampania, nie tylko w sensie przygotowania samego kandydata, ale również tematów. Ogromną sztuką jest prowadzenie kampanii umiejętnie, by się nie wypalić.

„Niestety, Karol Nawrocki to za duże ryzyko. Nie może być tak, żebyśmy sobie dzisiaj, jako kraj graniczący z wojną, pozwolili na jakiś taki permanentny kryzys konstytucyjny, na bycie rozgrywanym przez służby rosyjskie, białoruskie i przez naszych wrogów” – mówił w Onecie Adam Jarubas, wiceprzewodniczący PSL.

Kandydat na prezydenta musi mieć jednoznaczne stanowisko w każdej kwestii. Tu nie ma miejsca na niuansowanie i Karol Nawrocki pokazał to chociażby wypowiadając się na temat Ukrainy. Postawił sprawę jasno, bez rozliczenia sprawy rzezi wołyńskiej nie ma mowy o wejściu do Unii Europejskiej ani Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Z drugiej strony, politycy obozu rządzącego wytknęli waszemu środowisku hipokryzję, bo Andrzej Duda miał zupełnie inne stanowisko ws. przyszłości Ukrainy.

Inna była sytuacja na początku wojny, gdy pomoc była czymś oczywistym i Ukraina miała poparcie ze strony Polski, a inna jest teraz, po latach udzielania ogromnego wsparcia. Dziś to spojrzenie się zmieniło.

Nie można więc wsadzać Nawrockiego w buty Dudy. Problemy związane z naszym bezpieczeństwem i polityką zagraniczną są kluczowe.

A jest miejsce Ukrainy w NATO i UE?

Tu nie ma drogi na skróty, trzeba spełnić określone warunki i tyle. My też się w jakimś stopniu boimy niesprawiedliwej czy niezdrowej konkurencji w Unii, która może wynikać z tego, że jedni muszą spełniać określone standardy, a inni nie.

Jak pani patrzy na kampanię Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego, co najbardziej rzuca się pani w oczy?

Patrząc na kampanię z perspektywy mniejszych miast i wsi, postrzegam Trzaskowskiego jako obcego, kogoś, kto nie rozumie codzienności Polaków. Jest politykiem wielkomiejskim, a do tego mało sprawczym.

To znaczy?