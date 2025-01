Obajtek o krok od utraty immunitetu. PE wszczął procedurę

W drugiej połowie grudnia minister sprawiedliwości i prokurator generalny – Adam Bodnar – skierował do Europarlamentu wniosek o uchylenie immunitetu Obajtkowi.

20 stycznia wniosek został odczytany na forum przez Metsolę. Następnie trafi on do komisji do spraw prawnych. Obajtek zostanie zaproszony na wysłuchanie, po czym sporządzone zostanie sprawozdanie z rekomendacją dotyczącą tego czy przyjąć lub odrzucić wniosek. Ostatecznie to głosowanie rozstrzygnie, czy immunitet zostanie politykowi uchylony, czy też nie.

Jak zagłosuje Kamiński? Europoseł PiS będzie „przeciwko”

Przypomnijmy – prokuratura generalna informowała, że chodzi o możliwe przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści osobistej i niedopełnienie obowiązków, o co podejrzewany jest Obajtek. Ma to związek z zawarciem przez polski koncern dwóch umów na usługi detektywistyczne przez byłego prezesa spółki.

Na antenie Polsat News Mariusz Kamiński, którego zapytano o głosowanie ws. immunitetu Obajtka, wskazał, że będzie „przeciwko”. – Drastycznie zostały złamane wszelkie standardy praworządności w naszym kraju – ocenił.

Prokuratura chce uchylenia immunitetu Morawieckiego. Chodzi o „wybory kopertowe”

Niedawno prokuratura złożyła do niższej izby polskiego parlamentu wniosek o uchylenie immunitetu byłemu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. „Prokurator generalny Adam Bodnar przekazał dzisiaj do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – Szymona Hołowni – wniosek o wyrażenie zgody przez Sejm RP na pociągnięcie posła (...) Morawieckiego do odpowiedzialności karnej” – czytamy w komunikacie.

Szef resortu sprawiedliwości potwierdził później złożenie wniosku, a także wskazał, że chodzi o „sprawę tak zwanych wyborów kopertowych”.

