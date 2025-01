Krzywonos-Strycharska zapowiada odejście z polityki. Zmaga się z poważną chorobą

– Przeszłam ciężką operację, usunięto mi płat płuca wraz z guzem. Jestem po chemii. Przede mną badanie, które wskaże, czy coś dało dotychczasowe leczenie. Czekam na wyrok lub nadzieję – mówiła ponad dwa lata temu w rozmowie z „Wprost” Henryka Krzywonos-Strycharska, działaczka opozycji w czasach PRL i posłanka Koalicji Obywatelskiej.

Wówczas posłanka żartowała, że swoim kolegom już powiedziała, że jeśli ma umrzeć, to tylko w styczniu, bo wtedy kwiaty są drogie. Dzisiaj nadal walczy.

Henryka Krzywonos-Strycharska zapowiada odejście z polityki

O swojej chorobie Henryka Krzywonos-Strycharska dowiedziała się przez przypadek. W styczniu trzy lata temu spadła ze schodów w Sejmie i złamała żebro. Tomografia wykazała jednak jeszcze jedno: guza na płucach. – Liczę, że jeszcze trochę pożyję. Nie płaczę, praca pomaga mi dalej funkcjonować – mówiła nam posłanka.

Teraz posłanka ogłosiła, że z szacunku do wyborców i swojej służby publicznej chce zakończyć swoją karierę polityczną. Zależy jej, żeby zostawić po sobie dobrą opinię. – Ludzie mnie wybrali, uważam, że jestem wobec tego dla nich i staram się to robić, tym bardziej że chcę po sobie zostawić bardzo dobrą opinię, bo odchodzę. To jest ostatni już dzwonek – mówiła w studiu „Halo, tu Polsat” polityczka.

Henryka Krzywonos-Strycharska zamierza zająć się teraz sobą, swoim zdrowiem i walką z chorobą. – Uważam, że czas jest na to, by odpocząć, by spotkać się z lekarzem i tak dalej – wytłumaczyła.

Henryka Krzywonos-Strycharska nadal działa

Pomimo choroby legendarna motornicza nie zrezygnowała z działań społecznych. Podczas niedawnego 33. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy była ona obecna w Czuchowie, gdzie na licytację przekazała rekwizyty z filmu „Kamerdyner”, które otrzymała od Donalda Tuska. Zwycięzca licytacji zapłacił za nie 9,5 tys. złotych.

A na tym nie koniec! „Dziękuję również za wylicytowane w tymże Człuchowie 5000zł za wizytę w Sejmie w moim towarzystwie. Człuchów miastem Wielkich Serc!” – napisała w mediach społecznościowych Henryka Krzywonos-Strycharska.

Czytaj też:

Tego polityka Polacy widzą w roli prezydenta. Najnowszy sondaż nie zostawia złudzeńCzytaj też:

Mentzen jednak przed Trzaskowskim. Zarzuca rywalowi kłamstwo