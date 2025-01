Ziobro zatrzymany, komisja wnioskuje o areszt. W sieci wrze

Zbigniew Ziobro został zatrzymany w siedzibie Telewizji Republika w piątek po godz. 10. Samemu oddał się w ręce funkcjonariuszy. Nie zdążył jednak stawić się na komisji o godz. 10:30, na którą to wyznaczone było jego przesłuchanie. Ze względu na jego nieobecność komisja przegłosowała wniosek o 30-dniowy areszt.

Szczerba: Zero zatrzymany. Państwo działa

„Jeszcze miesiąc temu niby nie był w stanie zeznawać, a teraz wyreżyserowane produkcje po podróży z Brukseli. Zaraz mu łóżko wstawią do studia. I zrobią Big Brother 2.0. Oszuści, złodzieje i malwersanci poszli w polityczne reality show. Żenada, zero!” – napisał w mediach społecznościowych Michał Szczerba, europoseł Koalicji Europejskiej.

To nie jedyny wpis Szczerby. „Policjantów miał poczęstować herbatą, a zabarykadował się z tłustymi kotami PiS w ich szczujni. Taki sam jak Romanowski. Mówił, że nigdzie nie będzie uciekał. A zwiał do węgierskiej agentury Putina” – napisał w kolejnym. „Zero zatrzymany. Państwo działa” – dodał w jeszcze następnym.

Wipler, Brejza, Kohut i Golbik komentują

Nieco inaczej wydarzenia z piątku – w tym wniosku o 30-dniowy areszt – ocenia Przemysław Wipler, poseł Konfederacji i członek sejmowej komisji ds. Pegasusa. „Komisja Pegasusa mając informacje, że Zbigniew Ziobro wchodzi do budynku Sejmu złożyła wniosek formalny o zakończenie dyskusji, by jak najszybciej przegłosować wniosek o areszt. Tu nie chodzi o prawdę, ale teatr i triki prawne. Oni nie chcieli go słuchać” – napisał polityk.

Krzysztof Brejza, europoseł Koalicji Obywatelskiej, który miał być inwigilowany Pegasusem, napisał za to: „Cyrk się kończy. Ziobro w radiowozie jedzie do Sejmu, żeby stanąć przed komisją ds. Pegasusa. Nie ucieknie ani pod skrzydła Sakiewicza, ani Orbana. Tyle”.

Kolejny europoseł Koalicji Obywatelskiej, Łukasz Kohut, stwierdził za to: „Miałby Ziobro lepsze kontakty z Dudą, to ukrywałby się w Pałacu Prezydenckim, a tak zostały wysiedziane fotele w TV Republika”. „Cyrk w Republice. „Reduta Ordona”, o którą nikt nie prosił i nikt oprócz Ziobry nie potrzebował” – dodał w kolejnym wpisie.

„Ależ przegrzał. Strach jest paliwem niekontrolowalnym:) Przegrzał i przegrał” – stwierdziła Marta Golbik, posłanka KO. „30 dni aresztu dla Ziobry? Czas, by prawo w Polsce znaczyło więcej niż polityczne kalkulacje. Jeśli dziś może drwić z komisji, to z czego jeszcze zadrwi?” – dodała w kolejnym wpisie.

Kowalski dumny, Giertych szczęśliwy, Hołownia stanowczy

Inny pogląd na sprawę ma Janusz Kowalski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. „Szacunek dla Telewizji Republika, Tomasza Sakiewicza i Michała Rachonia za pokazanie skali bezprawia w Polsce!” – napisał. „A nie mówiłem, że Zbigniew Ziobro zrobi z bandytów miazgę? A to dopiero początek! Żadnej miękkiej gry. Twardo bronić praworządności. Wygramy!” – uzupełnił w kolejnym wpisie.

Roman Giertych stwierdził za to: „Ziobro skapitulował”. „I słusznie. Świadek nie stawił się dobrowolnie, to należy go aresztować. Tym bardziej, że pewnie Komisja będzie chciała go przesłuchać jeszcze w trybie tajnym. 30 dni posiedzi to nie będzie tak butny” – ocenił. „Chętnie zagłosuję za uchyleniem immunitetu i aresztem dla Z. Ziobry. Wszyscy są równi wobec prawa” – dodał.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia stwierdził za to: „Prawo i sprawiedliwość. I zero taryfy ulgowej”.

