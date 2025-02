Kosiniak-Kamysz o Ukraińcach w Polsce. Wytknął im „samochody za miliony”

Szef MON wskazał, że fakt, iż Polska pomogła kobietom i dzieciom, nie budzi w narodzie kontrowersji. Jest jednak coś, co część ludzi „denerwuje”, a może nawet „wkurza”.

Kosiniak-Kamysz o młodych mężczyznach z Ukrainy. „Samochody za miliony”, „pięciogwiazdkowe hotele”

Według ministra obrony negatywne emocje wywoływać może „widok młodych ukraińskich mężczyzn w samochodach (...) za miliony i w pięciogwiazdowych hotelach”. – To rzecz nieprzyzwoita i niedopuszczalna – ocenił. Prowadzący „Gościa Radia ZET” zapytał lidera koalicji, co właściwie można z tym zrobić.

Kosiniak-Kamysz odparł, że mówi o tym publicznie. Przypomniał, że Ukraińcy próbowali „zaprosić do armii” mężczyzn w wieku poborowym. Ci jednak „unikają” stawienia do jednostek. – Jeśli nie chcą tego robić, to mają taką możliwość w Polsce – wskazał minister, mając na myśli Legion Ukraiński w Polsce. Dodał, że negatywne emocje sytuacja taka wzbudza także w Czechach czy w Niemcach.

– Wszyscy na to w odpowiedni sposób reagują, nie zgadzają się na to – zaznaczył.

Dzień 1084. Rosjanie zaatakowali cele w zachodniej Ukrainie

11 lutego to 1084 dzień wojny w Ukrainie, którą w 2022 roku zaatakowała rosyjska armia na polecenie reżimowego prezydenta Władimira Putina.

Polskie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych opublikowało komunikat. „Uwaga, w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej” – brzmi wiadomość opublikowana we wtorek rano na platformie X.

Celem ataków była infrastruktura krytyczna w zachodniej części broniącego się państwa. Ukraińska Niezależna Agencja Informacyjna przekazała, że ich konsekwencją były przerwy w dostawach prądu.

twitterCzytaj też:

Mocne przemówienie w PE: Putin ma też plany wobec WarszawyCzytaj też:

Tragedia w małopolskim szpitalu. Nie żyje 16-letni pacjent