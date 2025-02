Nocna prohibicja w Warszawie możliwa już w marcu. Decyzja na dniach

Na stronie internetowej urzędu miasta Warszawy pojawił się plan obrad XV sesji Rady Miasta, która odbędzie się w czwartek 20 lutego o godz. 10 w Sali Warszawskiej Pałacu Kultury i Nauki. Wśród punktów obrad znalazła się też dyskusja nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie nocnej prohibicji.

Nocna prohibicja już w marcu w Warszawie?

Punkt 78 w porządku obrad dotyczy projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie „ograniczenia na terenie m.st. Warszawy nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży”.

Uchwała nie jest skomplikowana. W samym projekcie zapisano, że „na terenie Miasta Stołecznego Warszawy wprowadza się ograniczenie w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych polegające na zakazie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży od godziny 22:00 do 6:00”, a „Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy”.

Jak widać projekt ogranicza sprzedaż alkoholu m.in. w sklepach, czy na stacjach benzynowych, ale nocna prohibicja nie będzie dotyczyć restauracji, barów, pubów, itp.

Radni uzasadniają wprowadzenie prohibicji konsultacjami społecznymi, przeprowadzonymi m.in. w formie ankiety dla mieszkańców miasta przeprowadzonej pomiędzy 6 maja a 30 czerwca ubiegłego roku. „ Za wprowadzeniem uchwały zagłosowało: 80,78% osób; przeciwko ograniczeniu opowiedziało: 18,24% ankietowanych, a 0,98% wybrało opcję: „trudno powiedzieć”. Spośród osób popierających ograniczenie 96,9% chce, aby obowiązywało ono na terenie całej Warszawy” – czytamy. Urząd Miasta przeprowadził też badanie opinii publicznej na ten temat. „Wyniki konsultacji społecznych oraz badania “Barometr Warszawski” jednoznacznie wykazały, że ograniczenie sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych to krok, na który mieszkańcy i mieszkanki naszego miasta czekają” – podkreślono w uzasadnieniu.

Autorzy projektu wskazują też na wpływ uchwały na bezpieczeństwo w mieście „Ograniczenie sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych ma na celu zredukowanie liczby incydentów, takich jak awantury, bójki czy poczucie zagrożenia podczas nocnego poruszania się po mieście. Wprowadzenie zakazu sprzedaży od 22:00 do 6:00 przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na ulicach, szczególnie w rejonach o dużym natężeniu ruchu i miejscach publicznych, a także zaradzi problemowi zaśmiecania miasta butelkami i puszkami” – czytamy w projekcie.

Jeśli projekt zostanie uchwalony, to uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. To oznacza, że o ile vacatio legis nie zostanie przedłużone i uchwała zostanie przyjęta w tej postaci, to prawdopodobnie jeszcze w marcu w Warszawie będzie obowiązywała nocna prohibicja.

Transmisja on-line obrad ma być prowadzona na profilu YouTube Rady m.st. Warszawy.

