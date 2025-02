Tusk apeluje do przywódców Europy. „Dość gadania, czas działać!”

Donald Trump po raz kolejny poinformował o chęci szybkiego zakończenia konfliktu w Ukrainie. W czwartek stwierdził, że w jego ocenie to Rosja „rozdaje karty”. Przy okazji ponownie zaatakował prezydenta Ukrainy.

Tusk przedstawia plan działań. „Dość gadania”

W takim kontekście premier Donald Tusk na platformie X zaapelował do europejskich liderów o podjęcie natychmiastowych działań w obliczu wyzwań związanych z wojną w Ukrainie i bezpieczeństwem Europy.

„Dość gadania, czas działać!” – wezwał polski premier. „1. Sfinansujmy naszą pomoc dla Ukrainy z zamrożonych rosyjskich aktywów. 2. Wzmocnijmy ochronę powietrzną, Bałtycką Straż i granice UE z Rosją. 3. Szybko przyjmijmy nowe zasady fiskalne, aby finansować bezpieczeństwo i obronę UE. Teraz!” – napisał Tusk po angielsku.

Szczyt w Paryżu ws. Ukrainy

Przypomnijmy, że szef polskiego rządu w poniedziałek na zaproszenie prezydenta Francji Emmanuela Macrona był w Paryżu na nadzwyczajnym szczycie dotyczącym bezpieczeństwa w Europie oraz przyszłości wojny w Ukrainie. Po spotkaniu zaznaczył, że „to, co jest dla niego niezwykle ważne to fakt, że może publicznie potwierdzić, że wszyscy uczestnicy spotkania mieli w kluczowych sprawach podobny pogląd”. – Byłem zbudowany atmosferą jedności. Po konferencji w Monachium dzisiaj z satysfakcją usłyszałem od wszystkich, że w interesie Europy jest pilne i intensywne na rzecz współpracy sojuszników. Dotyczy to także przyszłych rozmów i zakończenia wojny w Ukrainie – tłumaczył.

Szef polskiego rządu zwrócił w rozmowie z dziennikarzami uwagę na fakt, że „wszyscy uczestnicy spotkania zdają sobie sprawę, że relacje w NATO i sojusz z USA są na nowym etapie”. — Nadszedł czas na dużo większą zdolność Europy do samoobrony. Tu jest jednomyślność w sprawie zwiększenia wydatków na obronność. To absolutna konieczność. Nie ma co się irytować, gdy sojusznik amerykański mówi, żebyśmy wydawali więcej. Te słowa znajdują uzasadnienie w faktach – komentował polityk KO.

W środę wieczorem Donald Tusk skrytykował działania Donalda Trumpa ws. Ukrainy. „Wymuszona kapitulacja Ukrainy oznaczałaby kapitulację całej wspólnoty Zachodu. Ze wszystkimi konsekwencjami tego faktu. I niech nikt nie udaje, że tego nie widzi” – napisał w mediach społecznościowych premier.

