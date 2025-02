Mocne „nie” podczas rozmowy Trumpa z Macronem. Doszło do niezręcznego momentu

W poniedziałek 24 lutego doszło w Białym Domu do spotkania prezydenta Francji, Emmanuela Macrona z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Głównym tematem spotkania było zakończenie wojny w Ukrainie.

Trump spotkał się z Macronem w Waszyngtonie. Padło stanowcze „nie”

Spotkanie rozpoczęło się około godziny 18.30 polskiego czasu. Macron jest pierwszym europejskim przywódcą przyjmowanym w Białym Domu podczas drugiej kadencji Trumpa. Wcześniej z Trumpem spotkał się m.in. prezydent Polski Andrzej Duda, ale spotkanie miało miejsce na marginesie konferencji środowisk narodowo-konserwatywnych CPAC, która odbywa się w Gaylord National Convention Center w National Harbor w stanie Maryland pod Waszyngtonem.

Podczas spotkania Trumpa z Macronem doszło do kontrowersyjnej wymiany zdań. Prezydent Francji przekonywał, że Ukraina musi dostać odszkodowania od Rosji. Trump mówił, że „Europa pożycza pieniądze Ukrainie” – Oni teraz odzyskują swoje pieniądze – dodał Trump, tym samym przekonując, że w przypadku USA mowa jest o darowiźnie, co ma być argumentem dla niekorzystnej dla Ukrainy umowie o wydobyciu metali ziem rzadkich i odszkodowaniach dla USA.

Jednak Macron przerwał amerykańskiemu prezydentowi, złapał go za rękę i zaczął prostować jego wypowiedź. – Nie. W rzeczywistości pokryliśmy 60 proc. wszystkich kosztów. I to było jak USA: pożyczki, gwarancje i dotacje. Przekazaliśmy prawdziwe pieniądze. Żeby było jasne. Mamy 300 miliardów zamrożonych rosyjskich aktywów. Ale to nie jest zabezpieczenie pożyczki, ponieważ to nie jest nasza własność. Jeśli ostatecznie w negocjacjach, które będziemy mieli z Rosją, ustalimy, że nam je oddadzą, to super. To ostatecznie Rosja za nie zapłaci – mówił francuski przywódca.

– Jeśli w to wierzysz, to nie mam nic przeciwko – stwierdził Trump.

W trakcie spotkania doszło też do niezręcznego momentu. Najpierw prezydent Francji położył rękę na kolanie prezydenta USA. Ale gdy ten odwzajemnił gest, to Macron próbował zrzucić jego rękę.

Przywódcy USA i Francji wzięli też udział w Białym Domu w telekonferencji przywódców państw G7 z okazji trzeciej rocznicy pełnoskalowej rosyjskiej agresji na Ukrainę.

