Awantura w Białym Domu rozpoczęła się od słów Polaka. Trump: Głupie pytanie

Amerykańska telewizja CNN zauważyła, że to pytanie polskiego dziennikarza Marka Wałkuskiego rozpoczęło dyskusję pomiędzy prezydentem USA Donaldem Trumpem, wiceprezydentem J.D. Vance'em i prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, która przerodziła się w ostrą kłótnię. Rzeczywiście, gdy przesłuchamy relację ze spotkania, to właśnie w reakcji na pytanie korespondenta Polskiego Radia, J.D. Vance wtrącił się w rozmowę Trumpa i Zełenskiego, co doprowadziło do ostrego sporu.

Kłótnia w Białym Domu rozpoczęła się od pytania Marka Wałkuskiego

Prawdziwe fajerwerki zaczęły się od jednego z ostatnich pytań polskiego dziennikarza – stwierdził dziennikarz Jim Sciutto na antenie CNN. „Doskonałe pytanie” – ocenił.

„Skoro już wspomniałem o Polsce. Polska była pod kontrolą Rosji przez dekady po II wojnie światowej. Kiedy byłem dzieckiem, patrzyłem na USA nie tylko jako na najpotężniejszy kraj, najbogatszy kraj na świecie, kraj, który ma świetną muzykę, świetne filmy, świetne samochody o potężnych silnikach, ale także jako na kraj stojący po stronie dobra. Teraz rozmawiam z przyjaciółmi w Polsce, których niepokoi, że za bardzo sprzymierza się Pan z Putinem. Jakie jest pańskie przesłanie dla nich?” – pytał polski dziennikarz.

Na pytanie najpierw odpowiedział sam Donald Trump. – Gdybym nie sprzymierzył się z oboma z nich [prezydent USA wskazał na Zełenskiego, mając na myśli Putina jako tę drugą osobę – red.] nigdy nie doszłoby do porozumienia. Chcesz, żebym mówił okropne rzeczy o Putinie, a potem powiedział „Cześć Władimir, jak radzimy sobie z umową". To nie działa w ten sposób – stwierdził Trump, przekonując, że nie jest w sojuszu z Putinem, a jedynie w sojuszu ze swoim krajem i działa dla dobra całego świata.

I kiedy Trump chciał prosić o kolejne pytanie, to do rozmowy włączył się J.D. Vance, który koniecznie chciał odnieść się do pytania polskiego dziennikarza. Wskazał różnice w relacjach między USA a Rosją za czasów poprzedniej administracji Joe Bidena i obecnej Trumpa.

– Przez cztery lata Ameryka miała prezydenta, który stawał na konferencjach prasowych i mówił ostro o Putinie. A potem ten uderzył na Ukrainę i zniszczył znaczny fragment kraju. Droga do pokoju i droga do dobrobytu być może oznacza wejście w dyplomację. (...) To, co czyni Amerykę dobrym krajem, to wchodzenie w dyplomację. To właśnie robi prezydent Trump – ocenił.

W odpowiedzi Zełenski wskazał, że Ukraina wielokrotnie podpisywała porozumienia z Putinem, a ten ich nie dotrzymywał. –Jaka to jest dyplomacja? O jakiej dyplomacji tu mówimy, panie wiceprezydencie. O czym pan w ogóle mówi?! – mówił się do Vance'a, co rozpoczęło ostrą kłótnię, w którą później włączył się i sam Donald Trump.

Marek Wałkuski całą tę sytuację opisał w portalu X, dołączając nagrania z Białego Domu. „To po tym moim pytaniu do prezydenta USA do dyskusji włączył się wiceprezydent JD Vance i w Gabinecie Owalnym rozpętała się kłótnia” – napisał. „Tak doszło do kłótni w Gabinecie Owalnym według telewizji CNN. Dziękuję Jim Sciutto za komplement” – dodał w kolejnym wpisie

Trump mówił o Polsce po pytaniu polskiego dziennikarza

Korespondent Polskiego Radia zadał więcej pytań. Najpierw zapytał Zełenskiego, czy ma poczucie, że Trump jest po jego stronie. Do odpowiedzi jednak nie doszło. „Prezydent USA uznał [pytanie] za głupie. Zadałem więc kolejne” – wskazał Wałkuski.

– Zadałem to pytanie, które się panu nie spodobało, ponieważ chciałem wiedzieć, czy pozycjonuje się pan pośrodku między Rosją a Ukrainą, czy po stronie Ukrainy? – pytał polski dziennikarz. – Nie, jestem pośrodku. Chcę rozwiązać tę sprawę. Jestem za obiema stronami. Chcę to rozwiązać – stwierdził w odpowiedzi Trump.

Poseł Janusz Kowalski zarzucił polskiemu dziennikarzowi w portalu X, że nie zadawał pytań dotyczących polskich interesów. A to nieprawda, bo to właśnie Wałkuski rozpoczął temat, który doprowadził do zapewnienia Trumpa, że jest „oddany Polsce”.

– Jestem bardzo oddany Polsce. Myślę, że Polska naprawdę stanęła na wysokości zadania i wykonała świetną robotę dla NATO. Jak wiesz, zapłacili więcej, niż musieli. To jedni z najlepszych ludzi, jakich kiedykolwiek znałem. Jestem bardzo oddany Polsce – podkreślał amerykański prezydent.

