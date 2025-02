Nerwowa atmosfera rozmów Zełenskiego i Trumpa. Padło nie jedno ostre zdanie

Powiedzieć, że atmosfera rozmów w Gabinecie Owalnym była napięta, to jak nic nie powiedzieć.

– Przez cztery lata Ameryka miała prezydenta, który stawał na konferencjach prasowych i mówił ostro o [Władimirze] Putinie. A potem ten uderzył na Ukrainę i zniszczył znaczny fragment tego kraju. Droga do pokoju i droga do dobrobytu być może oznacza wejście w dyplomację. Staraliśmy się pójść tak, jak szedł [Joe] Biden, żeby tutaj pomachać szabelką i udawać, że słowa prezydenta USA są ważniejsze niż jego działania. To, co czyni Amerykę dobrym krajem, to wchodzenie w dyplomację. To właśnie robi prezydent Trump – powiedział w środę po południu (chodzi o czas w Polsce) wiceprezydent USA James David Vance.

„O czym pan w ogóle mówi?!”

– Putin zajął duży fragment Ukrainy – część wschodu i Krym już w 2014 roku. W trakcie wielu lat (...) nikt [prezydenta Rosji] nie zatrzymał. Po prostu zajmował [tereny], zabijał ludzi. (...) Ludzie ginęli na linii kontaktowej. Nikt go nie powstrzymał. Mieliśmy z nim rozmowy – szereg rozmów – mamy z tego wszystkiego protokoły. (...) Ja, jako nowy prezydent, w 2019 r., podpisałem z nim porozumienie [w tym także prezydent Francji Emmanuel Macron i kanclerz Niemiec Angela Merkel – red.], zawieszenie broni. Wszyscy oni [przywódcy państwa zachodnich] mi powtarzali, że Putin nigdy tego nie zrobi [nie rozpocznie wojny – red.]. Nie wycofa się z tego [porozumienia]. Podpisaliśmy kontrakt gazowy, ale potem on naruszył to zawieszenie [broni]. Zabił masę ludzi, nie wymienił się jeńcami, choć podpisaliśmy wymianę. Jaka to jest dyplomacja? O jakiej dyplomacji tu mówimy, panie wiceprezydencie. O czym pan w ogóle mówi?! – zwrócił się do Vance'a.

Wiceprezydent odpowiedział, że chodzi mu o ten rodzaj „dyplomacji, która zakończy niszczenie kraju” Zełenskiego. – Panie prezydencie, z całym poważaniem, ale myślę, że to jest brak szacunku. (...) Macie problemy z linią frontu. Powinniście dziękować prezydentowi Trumpowi – wskazał. Przywódca Ukrainy zapytał wtedy, czy Vance był w Ukrainie. – Wie pan, jakie mamy problemy? Zaprsszamy – mówił wyraźnie rozzłoszczony. – Oglądałem i widziałem wiadomości, wiem, co się dzieje. (...) W tej chwili to jest wycieczka propagandowa. (...) Przyjeżdża pan do Gabinetu Owalnego, atakuje pan adminsitrację USA, która próbuje zapobiec zniszczeniu waszego kraju – kontynuował zastępca przywódcy Ameryki.

„Nie jest pan w pozycji, aby dyktować”

– W trakcie wojny wszyscy mają swoje problemy – nawet wy. Ale wy macie ten śliczny ocena i teraz ich nie czujecie – ale poczujecie to w przyszłości – odparł Zełenski, któremu przerwał Trump. – Pan tego nie wie, proszę nam nie mówić, co będziemy czuć. Staramy się rozwiązać problem. (...) Nie jest pan w pozycji, aby dyktować to, co odczujemy. Będziemy czuć się bardzo dobrze – prognozował.

Tekst aktualizowany na bieżąco...

