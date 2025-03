Zełenski zwrócił się do Trumpa. „Chcę podziękować”

Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to niebawem dojdzie do 30-dniowego zawieszenia broni między Ukraińcami a Rosjanami, którzy rozpoczęli inwazję w 2022 roku. Amerykanie zaproponowali takie rozwiązanie, które Kijów zaakceptował. Zostanie wdrożone natychmiast, o ile Moskwa również wyrazi zgodę na równoczesny, tymczasowy, oparty o te same zasady rozejm.

Biały Dom ma wkrótce skontaktować się ws. z Kremlem. Stany Zjednoczone zgodziły się także na wznowienie wymiany informacji wywiadowczych z Ukrainą i kontynuowanie wsparcia w zakresie bezpieczeństwa. Po udanych rozmowach w Dżedcie (prowincja Mekka) Wołodymyr Zełenski wystosował oświadczenie do rodaków.

Zełenski zaznacza: Rosja też musi pokazać gotowość do zakończenia

Prezydent ocenił, że rozmowy były „konstruktywne”, a obu zespołom udało się we wtorek „omówić wiele szczegółów”. „Nasze stanowisko jest absolutnie jasne: Ukraina dąży do pokoju od pierwszej sekundy wojny i chcemy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby został on osiągnięty tak szybko i niezawodnie, jak to możliwe, aby nie było więcej wojny” – podkreślił.

Zełenski pisze, że „ukraińska propozycja na to spotkanie z Amerykanami była trojaka: cisza na niebie – rakiety, bomby i drony dalekiego zasięgu – i cisza na morzu, a także realne środki w celu ustanowienia zaufania do całej tej sytuacji, w której trwa dyplomacja, co oznacza przede wszystkim uwolnienie więźniów – naszych wojskowych i cywilów – oraz powrót ukraińskich dzieci, które zostały wywiezione do Rosji” – zaznaczył. „Strona amerykańska rozumie nasze argumenty, akceptuje nasze propozycje i chcę podziękować prezydentowi [Donaldowi] Trumpowi za konstruktywną rozmowę między naszymi zespołami. A dziś w rozmowie pojawiła się propozycja od USA, aby natychmiast zrobić pierwszy krok i spróbować ustanowić całkowite zawieszenie broni na 30 dni, nie tylko w odniesieniu do pocisków rakietowych, dronów i bomb, nie tylko na Morzu Czarnym, ale także wzdłuż całej linii frontu” – ujawnił.

Zełenski wskazał, że Ukraina zaakceptowała propozycję, uznając ją za „pozytywną”. „Jesteśmy gotowi zrobić taki krok, a Stany Zjednoczone Ameryki muszą przekonać do tego Rosję. Oznacza to, że zgadzamy się [na rozejm – przyp. red.], a jeśli Rosjanie się zgodzą, zawieszenie broni będzie działać w tym momencie [od zaraz – red.]. Ważnym elementem dzisiejszej rozmowy jest gotowość Ameryki do wznowienia pomocy obronnej dla Ukrainy, w tym pomocy wywiadowczej. Po zawarciu porozumień, w ciągu tych 30 dni ciszy będziemy mieli czas na przygotowanie wszystkich aspektów trwałego pokoju i długoterminowego bezpieczeństwa z naszymi partnerami na poziomie dokumentów roboczych. Ukraina jest gotowa na pokój. Rosja również musi pokazać swoją gotowość do zakończenia lub kontynuowania wojny” – podkreślił.

