Oferty pracy u Sławomira Mentzena pod lupą. Głośno zwłaszcza o jednym punkcie

Sławomir Mentzen po raz kolejny poszukuje pracowników do swojej kancelarii za pośrednictwem jednego z portali z ogłoszeniami o pracę. Aktualnie dostępnych jest pięć ofert dla Torunia: asystent/ka ds. kadr i płac, asystent/ka ds. księgowości, ekspert ds. księgowości, specjalist(k)a ds. księgowości oraz młodszy specjalista ds. marketingu.

W ofertach kandydata na prezydenta spore oburzenie wywołuje opis firmy. „Misją naszej firmy jest ułatwianie prowadzenia działalności gospodarczej. Nie dzielimy klientów na małych i dużych. Wierzymy, że każdy może osiągnąć więcej. Szukamy osób, które chcą pracować ponad normę i nie lubią monotonii” – podkreślono na wstępie.

Sławomira Mentzena szuka pracowników. „Praca ponad normę”, zapomnij o work-life balance

„Jeżeli najważniejszy jest dla Ciebie work-life balance, to raczej się nie dogadamy. Chcemy być jak najlepsi. Chcemy, żeby nasi pracownicy zarabiali jak najwięcej oraz chcemy, żeby czuli się u nas dobrze. Żeby to było możliwe, trzeba dużo pracować. Nie ma nic za darmo” – dodano w dalszej części.

Podobnie wygląda oferta pracy na pełen etat dla stanowiska młodszego specjalisty ds. marketingu. Widełki wynoszą od 5,2 tys. do 5,8 tys. złotych na umowie zlecenie. Trzeba również pracować stacjonarnie. Jednym z wymagań jest „umiejętność pracy pod presją czasu oraz pracy w kilku projektach równocześnie”.

Jak długo pracuje się w Kancelarii Sławomira Mentzena? Nawet tego nie ukrywa

„Jeśli uważasz, że praca marketingowca kończy się o 16:00, to na pewno się nie dogadamy” – podkreślono na końcu zakresu obowiązków, co wywołało największe kontrowersje. Jeśli chodzi o godziny pracy to w lutym, przy okazji zmiany formy opodatkowania Kancelaria Mentzena wydłużyła godz. pracy do 22.

Czytaj też:

Kontrowersyjny pomysł w sprawie młodych. Ekspert: Odsyłam Mentzena do amerykańskich badańCzytaj też:

Mentzen skończył publiczną uczelnię, teraz chce płatnych studiów. Podaje przykłady