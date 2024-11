Młodszy specjalista zarobi więcej od specjalisty u Sławomira Mentzena? Zaskakująca oferta pracy

Kancelaria Sławomira Mentzena poszukuje pracowników za pośrednictwem jednego z portali z ogłoszeniami. W Toruniu poszukiwany jest ekspert ds. księgowości, a zarobki oscylują od ośmiu do 11,5 tys. (wszystkie kwoty w brutto – red.) w zależności od umowy. Starszy specjalista ds. księgowych może liczyć z kolei od sześciu do ośmiu tys. złotych. Jeśli chodzi o umowy możliwa jest umowa o pracę i umowa zlecenie. Co ciekawe różnicy w zarobkach nie ma pomiędzy specjalistą i młodszym specjalista ds. księgowości. W obu przypadkach widełki wahają się od 5,2 tys. do sześciu tys.

Można się także próbować zatrudnić jako asystent ds. księgowości za 4,8 – 5,2 tys. zł w zależności od umowy. Oferty dostępne są również dla Brodnicy oraz Piły. W większości proponowane zarobki są identyczne, ale dolne widełki dla specjalisty ds. księgowości, który chciałby pracować w Brodnicy, są o 200 złotych niższe, niż w Toruniu oraz dla takiej samej oferty w przypadku młodszego specjalisty w Brodnicy.

Sławomir Mentzen szuka pracowników. „Work-life balance priotytetem? Raczej się nie dogadamy”

„Szukamy osób, które chcą pracować ponad normę i nie lubią monotonii. Jeżeli najważniejszy jest dla Ciebie work-life balance, to raczej się nie dogadamy. Chcemy być jak najlepsi. Chcemy, żeby nasi pracownicy zarabiali jak najwięcej oraz chcemy, żeby czuli się u nas dobrze. Żeby to było możliwe, trzeba dużo pracować. Nie ma nic za darmo” – podkreślono z kolei w opisie firmy.

Działacze Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa w przeszłości złożyli do Państwowej Inspekcji Pracy skargę na Kancelarię Mentzen za pracę „ponad normę”. „Takie podejście może sugerować, że firma chce omijać przepisy prawa pracy, w tym limity czasu. Można mieć też wątpliwości, czy praca biurowa dla pracodawcy z jasno określonym zakresem obowiązków może być zawierana w ramach umowy zlecenia. Wydaje się raczej, że są tutaj spełnione wszystkie ustawowe kryteria umowy o pracę. Również w tym zakresie może więc dochodzić do łamania prawa pracy” – brzmiał fragment pisma.

