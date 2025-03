Mentzen skończył publiczną uczelnię, teraz chce płatnych studiów. Podaje przykłady

Sławomir Mentzen pojawił się w Kanale Zero. Krzysztof Stanowski zapytał go m.in. o to, czy studia w Polsce powinny być płatne. – W moim świecie idealnym studia są płatne – stwierdził kandydat Konfederacji.

Aktualnie studia dzienne na państwowych uczelniach są bezpłatne. Daje to szansę na zdobycie wyższego wykształcenia niezależnie od sytuacji finansowej chętnego do studiowania. Sławomir Mentzen w rozmowie z Krzysztofem Stanowskim stwierdził, że nie jest to dla niego najlebszy możliwy system. Kandydat Konfederacji zaczął odpowiadanie na pytanie o płatne studia od wątku studiów medycznych. – Mamy problem, że w Polsce często lekarze kończą studia, na które państwo polskie wydaje bardzo duże pieniądze i wyjeżdżają na Zachód – stwierdził. Chwilę później kandydat Konfederacji dodał, że „nie chciałby nikomu deponować paszportów”, ale nie do końca rozumie, „jaki mamy w tym interes, żeby fundować komuś wykształcenie”. Mentzen: W moim świecie idealnym studia są płatne Wtedy też polityk stwierdził, że studia w Polsce powinny być płatne. – Obecny system, w którym mamy studia płatne oraz studia darmowe, prowadzi do tego, że bardzo duża część studentów i tak płaci za swoje studia – ocenił. – Co więcej, za studia płacą na ogół osoby biedniejsze, a osoby bogatsze mają te studia za darmo. Wynika to z tego, że mają więcej pieniędzy na korepetycje, większe możliwości edukacyjne – stwierdził polityk. Nie istnieją jednak badania na ten temat. Mentzen stwierdził wprost: „W moim świecie idealnym studia są płatne”. Mentzen podaje za przykład Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone Polityk pytany o osoby, które „nie są na tyle wybitne, aby otrzymać stypendium, a chcą dzięki studiom zmienić swoje życie”, podał przykłady innych krajów. – W wielu państwach na świecie typu Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, studia są płatne. Spójrzmy na edukację w tych państwach. Wygląda znacznie lepiej niż w Polsce – ocenił. W obu tych krajach znaczna część osób chcących studiować zaciąga w tym celu niemałe kredyty, które spłaca wchodząc na rynek pracy. Średni koszt roku studiów publicznych w Stanach Zjednoczonych w 2022 roku wynosił 10,5 tys. dolarów, czyli około 40 tys. złotych. W przypadku uczelni prywatnych koszt ten wynosił już blisko 40 tys. dolarów, czyli niecałe 160 tys. złotych, a w przypadku uczelni elitarnych, takich jak Harvard, opłaty za rok studiów zaczynały się od 57 tys. dolarów, czyli ponad 220 tys. złotych. Niewiele lepiej kształtują się ceny studiów w Wielkiej Brytanii. Przed Brexitem czesne było ujednolicone i wynosiło za rok edukacji 9250 funtów, czyli nieco ponad 45 tys. złotych. Aktualnie ceny za rok edukacji wahają się między 25 tys. a 60 tys. funtów, czyli między 125 tys. a 300 tys. złotych. Sam Mentzen ukończył studia publiczne. Zarówno magisterkę, jak i głośny w ostatnich dniach ze względu na swoją objętość doktorat z nauk ekonomicznych, zrobił na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na tej też uczelni profesorem jest ojciec kandydata Konfederacji, Mieczysław Mentzen. Czytaj też:

