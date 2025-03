Konfederacja liczy na głosy seniorów. Tak chce ich przekonać

Grupy wiekowe, w których poparcie dla Sławomira Mentzena jest najwyższe, to przede wszystkim grypy między 18 a 29 rokiem życia oraz między 30 a 39 rokiem życia. W przypadku starszych wyborców poparcie dla polityka Konfederacji spada na rzecz kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego oraz kandydata popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość Karola Nawrockiego.

Konfederacja idzie po głosy seniorów

Teraz Konfederacja będzie próbować odwrócić tę tendencję. „Chcemy dotrzeć do każdego Polaka, bez względu na wiek i dostęp do mediów społecznościowych” – czytamy na oficjalnym profilu partii w mediach społecznościowych.

Pomóc w tym mają stylizowane na tabloid gazetki. Według doniesień Wirtualnej Polski już teraz rozdaje je ponad 40 tysięcy wolontariuszy. „»Silna, Bogata Polska« to nasza gazetka, w której seniorzy i wszyscy zainteresowani znajdą konkretne informacje o programie Sławomira Mentzena, realnych rozwiązaniach i najnowszych sondażach” – pisze Konfederacja.

I dalej. „Polityka to nie tylko internet – to także rozmowy przy kawie, w domach i na spotkaniach. Docieramy do wszystkich!” – czytamy.

Politycy Konfederacji nie kryją planów

Konfederacja nie ukrywa swoich planów. – To jest ten etap, gdy trzeba skierować przekaz do seniorów. To oni właśnie są najbardziej zmobilizowani do chodzenia na wybory, oni też często najbardziej interesują polityką. To najliczniejsza grupa wyborców – słyszy Wirtualna Polska od anonimowego polityka z ugrupowania.

Pod swoim nazwiskiem podobnie dziennikarzom odpowiada Przemysław Wipler, poseł partii. – Hasło Sławomira Mentzena, by znieść podatek dochodowy i obciążenie daninami publicznymi wypłaty dla seniorów, żeby seniorzy mieli emerytury zwolnione z podatku, a także zwolnione dodatkowe dochody, sprawa, jest postulatem, który bardzo się przebija i sprawia, że rośniemy wśród tej grupy – mówi polityk.

Sondaż. Mentzen goni Nawrockiego

Według ostatniego sondażu przeprowadzonego IBRiS na zlecenie Polsat News poparcie Mentzena wynosi 18,1 proc., co plasuje go na trzecim miejscu. Do znajdującego się na drugim miejscu Nawrockiego brakuje mu 7,8 pkt proc. Miesiąc wcześniej różnica ta wynosiła o 3 pkt proc. więcej.

