Debata, na którą czeka cała Polska. Relacja NA ŻYWO

Niezadowolenie z wyników wyborów

Niemal połowa Polaków jest niezadowolona z wyniku wyborów – wynika z sondażu agencji SW Research dla „Wprost”. Słupki poparcia po pierwszej turze spodobały się jedynie 27,5 proc. ankietowanych.

Na tak postawione pytanie w badaniu SW Research dla „Wprost”, prawie połowa badanych (49,3 proc.) odpowiedziała: „nie”. Zadowolenie wyraziło 27,5 proc. ankietowanych.

23,3 proc. wskazało odpowiedź „trudno powiedzieć”.

Większa radość w jeden grupie badanych

Jak wynika z badania SW Research, nie ma większych różnic w niezadowoleniu z wyników wśród kobiet i mężczyzn (odpowiednio 49,5 i 48,9 proc.). Natomiast zadowolenie nieco częściej wyrażali panowie (29,5 proc. wobec 25,7 proc. u pań).

Jeśli spojrzymy na kryterium wiekowe, to najwięcej niezadowolonych wyborców znajdziemy w grupie badanych w wieku od 25 do 34 lat. To aż 59,1 proc. Najmniej odpowiedzi „nie” zanotowano wśród najstarszych respondentów, w wieku powyżej 50 lat (44,9 proc.).

Poziom zadowolenia jest podobny w trzech grupach wiekowych, do 24 lat, 35-49 lat i powyżej 50 lat (odpowiednio 28,7, 28,8 i 29,4 proc.). W grupie 25-34 lata tylko co piąty badanych wskazywał na „tak” (20,8 proc.).