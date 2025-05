Połowa Polaków niezadowolona z wyniku wyborów. Jedna grupa się wyróżnia. Sondaż dla „Wprost”

Zwycięzcą pierwszej tury wyborów prezydenckich został Rafał Trzaskowski, który uzyskał 31,36 proc., a na drugiej pozycji uplasował się Karol Nawrocki z wynikiem 29,54 proc. Kandydat Koalicji Obywatelskiej i kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość zmierzą się w drugiej turze głosowania, która zostanie przeprowadzona 1 czerwca.

Trzecie miejsc przypadło kandydatowi Konfederacji. Na Sławomira Mentzena głos oddało 14,81 proc. wyborców. Na dalszych pozycjach znaleźli się: Grzegorz Braun (6,34 proc.), Szymon Hołownia (4,99 proc.), Adrian Zandberg (4,86 proc.), Magdalena Biejat (4,23 proc.), Krzysztof Stanowski (1,24 proc.) oraz Joanna Senyszyn (1,09 proc.). Poparcie dla pozostałych kandydatów nie przekroczyło poziomu 1 proc.: Marek Jakubiak (0,77 proc.), Artur Bartoszewicz (0,49 proc.), Maciek Maciak (0,19 proc.) i Marek Woch (0,09 proc.).

Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała także, że w pierwszej turze wyborów prezydenckich frekwencja wyniosła 67,31 proc.

Czy jesteś zadowolona/y z wyników pierwszej tury wyborów prezydenckich?

Na tak postawione pytanie w badaniu SW Research dla „Wprost”, prawie połowa badanych (49,3 proc.) odpowiedziała: „nie”. Zadowolenie wyraziło 27,5 proc. ankietowanych.

23,3 proc. wskazało odpowiedź „trudno powiedzieć”.

Większa radość w jeden grupie badanych

Jak wynika z badania SW Research, nie ma większych różnic w niezadowoleniu z wyników wśród kobiet i mężczyzn (odpowiednio 49,5 i 48,9 proc.). Natomiast zadowolenie nieco częściej wyrażali panowie (29,5 proc. wobec 25,7 proc. u pań).

Jeśli spojrzymy na kryterium wiekowe, to najwięcej niezadowolonych wyborców znajdziemy w grupie badanych w wieku od 25 do 34 lat. To aż 59,1 proc. Najmniej odpowiedzi „nie” zanotowano wśród najstarszych respondentów, w wieku powyżej 50 lat (44,9 proc.).

Poziom zadowolenia jest podobny w trzech grupach wiekowych, do 24 lat, 35-49 lat i powyżej 50 lat (odpowiednio 28,7, 28,8 i 29,4 proc.). W grupie 25-34 lata tylko co piąty badanych wskazywał na „tak” (20,8 proc.).

Wyraźną anomalię w stosunku do wyniku ogólnego możemy natomiast zaobserwować tylko w jednej grupie badanych.