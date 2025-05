Polacy mają dość. Nietypowy sondaż daje do myślenia

1 czerwca odbędzie się druga tura wyborów, do której przeszli dwaj kandydaci – Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości. W pierwszej części procesu demokratycznego do lokali udało się ponad 67 procent uprawnionych do głosowania. To rekordowa liczba mieszkańców Polski (i nie tylko), którzy poszli do urn, biorąc pod uwagę cały okres III Rzeczpospolitej (od 1989 roku).

W niedzielę Polacy zdecydują, czy po dekadzie sprawowania funkcji przez Andrzeja Dudę zostanie on zastąpiony Rafałem Trzaskowskim czy Karolem Nawrockim. To jednak polityka. A jak mieszkańcy nadwiślańskiej krainy głosowaliby, gdyby chodziło o wybór nowego sąsiada?

Nietypowy sondaż. Tak odpowiedzieli Polacy

Instytut Badań Rynkowych i Społecznych przeprowadził – na zlecenie dziennika „Fakt” – zaskakujące badanie. Kogo Polacy woleliby mijać na ulicy lub oglądać koszącego trawę za płotem? Aż 38,6 proc. nie wskazało nikogo. Nieco mniej, bo 29,4%, wybrało opcję „Trzaskowski”. Niecały jeden punkt procentowy mniej od włodarza Warszawy otrzymał szef Instytutu Pamięci Narodowej. Nazwisko „Nawrocki” wymieniło 28,6% uczestników sondażu.

Na kandydata PO częściej głosowały kobiety, a na PiS-u – mężczyźni.

Który kandydat jest bardziej niezależny od partii?

Instytut Badań Pollster przeprowadził sondaż, którego wyniki opublikowane zostały w czwartek przez „Super Express”. Respondenci zostali zapytani o to, który z kandydatów jest bardziej niezależny od swojej partii i jej szefa, czyli w przypadku PO – premiera Donalda Tuska, lub – w przypadku PiS-u – posła Jarosława Kaczyńskiego.

Większość uważa, że bardziej niezależny jest Nawrocki. Nieco mniej procent uzyskał Trzaskowski. Było to kolejno 51 do 49 p.proc.

