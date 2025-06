Michał Kołodziejczak porzucił tekę wiceministra. Tyle zarobił

W środę ze stanowiska wiceministra rolnictwa i rozwoju wsi zrezygnował Michał Kołodziejczak. — Po dłuższej analizie, po dłuższych przemyśleniach wiem, że to jest dobra decyzja. Czasem do jednego punktu są różne drogi dojścia. Okazuje się, że moja wizja jest nieco inna niż ministra Siekierskiego, też tempo prac. Co nie znaczy, że jedna, czy druga wizja jest lepsza, czy gorsza — mówił polityk, ogłaszając swoją decyzję.

— Czasem po prostu warto pozwolić realizować swoją drogę tym, którym powierzone jest dane stanowisko. Ja zrealizowałem to wszystko, o czym niejednokrotnie rozmawiałem z premierem Tuskiem. Pomagałem, jak mogłem, dawałem tyle rad, ile mogłem. Często w rozmowach w cztery oczy, czasem przez media — stwierdził były wiceminister.

Okazuje się jednak, że mimo rezygnacji ze stanowiska w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi polityk nie ma co się martwić o swoje utrzymanie — i to wcale nie dlatego, że nadal pozostaje posłem.

Michał Kołodziejczak zarobił w ministerstwie sporą sumę. Tak wygląda jego oświadczenie

Jak dowiadujemy się z jego oświadczenia majątkowego, Michał Kołodziejczak posiada zaoszczędzone 417 205,70 złotych. Nie posiada przy tym żadnych środków w walutach obcych ani papierów wartościowych.

Polityk nie posiada także domu ani mieszkania. W jego oświadczeniu pojawia się za to gospodarstwo rolne o powierzchni 28,87 hektara, którego wartość były wiceminister oszacował na 3,1 mln złotych. W rubryce „tytuł prawny” czytamy: „własność, współwłasność, dzierżawa”.

Ponadto Michał Kołodziejczak posiada udziały w dwóch spółkach: Nowoczesny Rolnik Sp. z o.o. — 95 udziałów, Startup Rolniczy Sp. z o.o. — 950 udziałów. Obie działalności są zawieszone i w obu z nich polityk pełni funkcję prezesa. Były wiceminister jest również prezesem Stowarzyszenia Polskich Producentów Ziemniaków i Warzyw Unia Warzywno-Ziemniaczana oraz wiceprezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Sieradzkiej.

Michał Kołodziejczak posiada także trzy maszyny rolnicze. Są to ciągnik John Deere 6095 MC z 2017 r., podajnik UHS/MBE oraz deszczownia OCMI 90 VRS z 2013 r. Wszystkie one stanowią współwłasność małżeńską.

Poza tym były wiceminister posiada kredyt na zakup ziemi rolnej, którego wysokość wynosi 312 tys. złotych, a do spłaty pozostało 247 tys. złotych.

W ubiegłym roku polityk otrzymał dietę poselską w wysokości 45 tys. 679,92 złotych oraz 9 tys. 703,13 zł w ramach dopłat z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi zarobił 189 tys. 399,60 złotych.

Czytaj też:

Posłowie dostali po kieszeni. Portfel rekordzisty „lżejszy” o dziewięć tys. złCzytaj też:

Majątek Romana Giertycha. Miliony z działalności prawniczej i szabla