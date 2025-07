Dulkiewicz na wojnie z Biedronką. Chodzi o wyciek nagrania z monitoringu

Konflikt prezydentki Gdańska Aleksandry Dulkiewicz z siecią Biedronka i firmą ochroniarską sięga marca 2019 roku. To właśnie wtedy w mediach pojawiło się nagranie ze sklepowego monitoringu. Widać na nim Aleksandrę Dulkiewicz podczas zakupów w dyskoncie. Kobiecie towarzyszy ochrona. Zainteresowanie internautów i komentatorów przyciągnęła butelka wysokoprocentowego alkoholu znajdująca się w sklepowym koszyku.

Zakupy Aleksandry Dulkiewicz w Biedronce. Trwa proces w sprawie wycieku nagrania

Cywilny proces wytoczony przez trójmiejską polityczką toczy się przez Sądem Okręgowym w Gdańsku. Zeznający świadkowie jako winnych całego zamieszania wskazali pracownika sklepu i ochroniarza. Ten pierwszy poprosił swojego kolegę o udostępnienie filmu ze sklepowego monitoringu.

– Pracownik sklepu poprosił pracownika ochrony o zgranie na telefon komórkowy materiału – oświadczył 46-letni kierownik sprzedaży.

Skopiowane nagranie trafiło następnie do lokalnego dziennikarza Macieja Naskręta, a następnie do mediów społecznościowych i ogólnokrajowych. W odpowiedzi na ogólnopolską burzę sprawą zainteresował się prokurator i Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Aleksandra Dulkiewicz wytoczyła właścicielowi sieci sklepów Biedronka i firmie ochroniarskiej proces cywilny, w którym domaga się przeprosin i 50 tys. złotych zadośćuczynienia na cel społeczny – Fundację Wspólnoty Burego Misia.

Polityczka dwa lata temu podnosiła, że opublikowane nagranie negatywnie wpłynęło nie tylko na jej publiczny wizerunek, ale także życie prywatne.

– Kiedy w sobotę wrzuciłam do internetu film ukazujący, że dochodzę do zdrowia i uczę się ponownie chodzić, to około jednej czwartej komentarzy internautów brzmiało: "czy noga złamana po piciu?", "czy było dzisiaj pite?" – zeznawała podczas wcześniejszych rozpraw.

Pracownicy firmy ochroniarskiej chwalą procedury. Zawiódł czynnik ludzki

W sądzie zeznawali pracownicy ochrony, którzy przekazali informacje o obowiązujących procedurach. Nagrania z monitoringu mogą być kopiowane jedynie w konkretnych sytuacjach i jedynie za zgodą uprawnionych osób.

– System działał jak najbardziej i bez zarzutu. Natomiast czynnik ludzki może spowodować, że pracownik czy osoba, która chce dokonać nagrania, ustawi się w taki sposób, że kamery nie będą go widziały – zeznał menadżer, który odpowiada za ochronę 190 sklepów sieci.

Kolejna rozprawa zaplanowana została na 31 października, kiedy to głos w sprawie zabiorą Aleksandra Dulkiewicz oraz jej asystent.

