Powrót sprawy syna Kurskiego. Prokuratura chce postawić mu zarzuty

Jak ustaliła stacja TVN24, Prokuratura Okręgowa w Toruniu chce przedstawić synowi byłego prezesa Telewizji Polskiej zarzuty w sprawie zdarzenia, do którego dojść miało ponad dekadę temu. To,, że Zdzisław K. miał dopuścić się gwałtu na (wówczas) nieletniej Magdalenie, wyszło na jaw kilka lat po domniemanym zdarzeniu.

Syn Kurskiego został już wezwany przez śledczych na przesłuchanie – w charakterze osoby podejrzanej. Kiedy ma stawić się na rozmowę z przedstawicielami organów ścigania? W drugiej połowie września – wtedy też usłyszy zarzuty, których treść została sporządzona.

Sprawa sięga 2009 r.

Syn prezesa TVP podejrzany jest o wielokrotne zgwałcenie, a także o doprowadzenie dziewczyny podstępem i przemocą do innych czynności seksualnych. Do zdarzenia dojść miało wiosną i latem 2009 roku w leśniczówce. TVN opisuje, że dwie rodziny – Kurskich i uznawanej za prawdopodobną pokrzywdzoną – spędzały na jej terenie wakacyjny czas.

Dziennikarze zwrócili uwagę, że młody mężczyzna odpowiadał będzie według starych zapisów Kodeksu karnego – jego brzmienie ws. czynu, o który jest podejrzewany, zmieniło się w 2010 roku. KK za to przestępstwo przewidywał wtedy karę w postaci od dwóch do 12 lat więzienia.

Według nieoficjalnych ustaleń TVN24 śledczy zarzucają Zdzisławowi K. to, iż – wykorzystując zależność emocjonalną pokrzywdzonej, stosując podstęp oraz przemoc – obcował z osobą poniżej 15 roku życia (w 2009 r. miała ona dziewięć lat, natomiast syn Kurskiego – 17). Redakcja zwraca uwagę, że kary za czyn ten określone zostały rok po rzekomym przestępstwie, ale mają one zastosowanie do czynów, które popełnione zostały wcześniej.

Syn byłego prezesa TVP Jacka Kurskiego nie przyznaje się do winy

Młody mężczyzna nie przyznaje się do winy. Pod koniec 2024 roku, za pośrednictwem mediów społecznościowych, oznajmił, że nigdy nie miał „jakichkolwiek intymnym relacji z Magdaleną”. Przypomniał, że sprawę tę prokuratura dwukrotnie już umarzała.

Twierdził, że chodzi w niej wyłącznie o kwestie polityczne.

Czytaj też:

Dziennikarz stracił pracę po słowach o Nawrockim. Afera ma ciąg dalszyCzytaj też:

Czystki w prokuraturze. Część śledczych trafiła do PK za PiS