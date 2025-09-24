Ważne oświadczenie w ONZ. Podpisała je Polska

W Nowym Jorku trwa 80. Sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Na jej marginesie spotkali się przedstawiciele ośmiu krajów, w tym Polski, i podpisali wspólne oświadczenie dotyczące Europy i regionu Indo-Pacyfiku.

Spotkanie w Nowym Jorku. Oświadczenie ośmiu krajów

W spotkaniu wzięli udział ministrowie spraw zagranicznych i przedstawiciele wysokiego szczebla Australii, Francji, Japonii, Niemiec, Nowej Zelandii, Polski, Republiki Korei i Wielkiej Brytanii. W opublikowanym oświadczeniu wskazano, że wymienione kraje łączą „wspólne wartości, interesy i zasady”. Wśród nich wymieniono „otwarty, wolny i sprawiedliwy handel, podstawowe wolności, praworządność na poziomie krajowym i międzynarodowym, demokracja, suwerenność i prawa człowieka”.

Wspólne zagrożenia i wartości. Polska podpisała oświadczenie

„Stajemy w obliczu wspólnych zagrożeń dla bezpieczeństwa w Europie, która mierzy się także z toczącą się wojną, i w rejonie Indo-Pacyfiku w takich dziedzinach jak bezpieczeństwo morskie, cyberbezpieczeństwo, zagrożenia hybrydowe, bezpieczeństwo ekonomiczne, zmiany klimatu i niepewność geopolityczna” – napisano w oświadczeniu. Jego sygnatariusze podkreślili, że „pokój, bezpieczeństwo i odporność” w obu regionach są ściślej ze sobą powiązane. Przedstawiciele ośmiu państwa dodali, że ważna jest kontynuacja współpraca wobec wspólnych wyzwań.

„W naszym wspólnym interesie leży wspieranie zrównoważonego rozwoju gospodarczego i dobrobytu, utrzymanie pokoju, bezpieczeństwa i stabilności oraz umacnianie porządku międzynarodowego opartego na Karcie ONZ i prawie międzynarodowym” – zakończono oświadczenie.

twitter

Informacja o podpisaniu deklaracji znalazła się na profilu Ministerstwa Spraw Zagranicznych w portalu X w nocy z wtorku na środę.

Czytaj też:

Trump zaskoczył słowami o Ukrainie. Sikorski reagujeCzytaj też:

Sikorski „kocha wyjaśniać rosyjską propagandę”. Przebojowa rolka na szefa MSZ