CBA zatrzymało byłego kandydata KO na prezydenta Częstochowy. W tle wielka afera

Według informacji Prokuratury Krajowej zatrzymanie ma związek z toczącym się od kilku miesięcy postępowaniem dotyczącym nieprawidłowości przy podejmowaniu decyzji administracyjnych i planistycznych w Częstochowie. – Łukasz B. został zatrzymany do sprawy dotyczącej procederu korupcyjnego związanego z Bartłomiejem S. – przekazała Katarzyna Calów-Jaszewska z działu prasowego PK, cytowana przez RMF FM.

Do zatrzymania doszło na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, gdzie Łukasz B. pełni funkcję dyrektora. Prokuratura nie ujawnia na razie treści zarzutów, jakie mogą zostać mu przedstawione. Według nieoficjalnych informacji śledczy badają, czy w ramach lokalnych decyzji dotyczących inwestycji nie dochodziło do przyjmowania korzyści majątkowych. Poza nim zatrzymana została jeszcze jedna osoba.

Zatrzymanie ma związek z aferą korupcyjną. Zarzuty w niej usłyszał były wicemarszałek województwa śląskiego

Postępowanie dotyczące Bartłomieja S. trwa od 2024 roku. Były wicemarszałek województwa śląskiego i wiceprezydent Częstochowy usłyszał liczne zarzuty korupcyjne oraz dotyczące prania brudnych pieniędzy. Prokuratura zarzuca mu m.in. przyjmowanie łapówek w zamian za przychylność w decyzjach administracyjnych i udzielanie pomocy wybranym przedsiębiorcom. W maju 2025 roku S. opuścił areszt po wpłaceniu 400 tys. zł poręczenia majątkowego. Zastosowano wobec niego także dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju.

W toku śledztwa zarzuty usłyszało już kilkanaście osób, w tym rektor Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie Janusz K., lokalni przedsiębiorcy, architekci oraz radni. Część z nich przyznała się do wręczania łapówek. Wcześniej zatrzymano także radnego Dariusza K. oraz kilku deweloperów związanych z inwestycjami na terenie miasta. Prokuratura informuje, że postępowanie ma charakter rozwojowy i nie wyklucza kolejnych zatrzymań.

Łukasz B. jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych lokalnych polityków Koalicji Obywatelskiej w Częstochowie. W wyborach samorządowych zdobył 21,59 proc. głosów i zajął trzecie miejsce w rywalizacji o fotel prezydenta miasta. Po wyborach został przewodniczącym Rady Miasta.

