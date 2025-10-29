Trzaskowski nagrodził policjantów. Przyznał nagrody finansowe
Trzaskowski nagrodził policjantów
Trzaskowski nagrodził policjantów Źródło: UM Warszawa / B. Buk
Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski wręczył specjalne nagrody finansowe 100 wyróżniającym się funkcjonariuszkom i funkcjonariuszom stołecznej policji. Łączna wartość przyznanych nagród wyniosła 500 tys. zł. Wyróżnienia przyznano za szczególne zaangażowanie w działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców stolicy.

– Bezpieczeństwo jest najważniejsze, dlatego realizujemy program „Warszawa chroni”, dlatego wspieramy nasze służby i policję – powiedział prezydent Rafał Trzaskowski. – Dzisiaj mamy uhonorować tych z państwa, którzy wykazali się wyjątkową pracą na rzecz bezpieczeństwa naszego miasta. I mam wielki zaszczyt wręczyć nagrody tym, którzy w szczególny sposób przyczynili się do poprawy bezpieczeństwa na ulicach Warszawy – dodał.

Nagrody za zaangażowanie w służbie

Prezydent Trzaskowski podziękował policjantkom i policjantom za codzienną służbę na rzecz mieszkańców stolicy. – Nie byłoby bezpieczeństwa w Warszawie, gdyby nie wyjątkowe funkcjonariuszki i wyjątkowi funkcjonariusze. Na ręce pana komendanta kieruję podziękowania dla wszystkich stołecznych policjantów i policjantek za służbę na rzecz miasta – podkreślił.

Nagrodzeni funkcjonariusze wyróżnili się m.in. w zakresie:

  • przeprowadzania kontroli drogowych, w tym taksówek oraz przewozów osób realizowanych przez aplikacje,
  • prowadzenia działań edukacyjnych i profilaktycznych dla niechronionych uczestników ruchu drogowego,
  • realizacji służb ponadnormatywnych,
  • organizowania zajęć z zakresu bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym oraz reagowania w sytuacjach zagrożenia.

Wieloletnie wsparcie miasta dla policji

Komendant stołecznej policji, mł. insp. Krzysztof Ogroński, podziękował miastu za dotychczasową współpracę. – Pragnę zapewnić, że te programy i różne działania, które realizujemy wspólnie z miastem, będą kontynuowane. Będziemy działali zdecydowanie na rzecz jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego miasta stołecznego Warszawy – powiedział podczas uroczystości.

Wsparcie dla stołecznej policji to jeden z priorytetów Warszawy. W latach 2018–2024 miasto przeznaczyło na ten cel ponad 40 mln zł. Środki te zostały wykorzystane m.in. na rozwój i modernizację zaplecza technicznego formacji, zakup specjalistycznego sprzętu, dofinansowanie służb ponadnormatywnych oraz utrzymanie służby konnej, która wciąż odgrywa istotną rolę w patrolowaniu przestrzeni miejskiej.

W bieżącym roku budżetowym Warszawa przekazała ponad 11 mln zł na poprawę warunków pracy funkcjonariuszy oraz zwiększenie skuteczności działań prewencyjnych i interwencyjnych.

