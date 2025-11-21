Minister handlu z Bośni obraził niemieckiego polityka. Wysłał mu hełm SS

Należący do Sojuszu Niezależnych Socjaldemokratów (SNSD) Stasza Koszarac pochwalił się na Instagramie nietypową inicjatywą. Jak poinformował, wysłał „okupantowi Schmidtowi” nazistowski hełm.

Prowokacja bośniackiego ministra. Wysłał hełm SS

Minister handlu Bośni i Hercegowiny pokazał też skan „Listu do okupanta”, który dołączył do przesyłki. Jak zaznaczał, hełm SS nie był prezentem, ale „pamiątką po przodkach Schmidta, których wartości ten okupant podtrzymuje”.

Adresatem tej obraźliwej wiadomości był Wysoki Przedstawiciel ds. Bośni i Hercegowiny Christian Schmidt. Szef SNSD Milorad Dodik oraz jego partyjni koledzy głoszą otwarcie, że Schmidt w ich kraju działa nielegalnie. Dodik za swoje zachowanie zapłacił już zresztą stanowiskiem prezydenta Republiki Serbskiej, czyli serbskiej autonomii w Bośni.

USA i UE krytykują ministra

Koszarac w liście posunął się jeszcze dalej, strasząc Schmidta „procesem norymberskim”. Przypomnijmy, że były to procesy, w których byli urzędnicy III Rzeszy i nazistowscy kolaboranci skazywani byli za zbrodnie z II wojny światowej.

Christian Schmidt w Bośni i Hercegowinie jako Wysoki Przedstawiciel wspólnoty międzynarodowej ma za zadanie nadzór nad przestrzeganiem postanowień pokojowych z Dayton z 1995 roku. Międzynarodowa społeczność stanęła po stronie urzędnika, krytykując prowokacyjny gest Koszaraca.

„Zdecydowanie potępiamy skandaliczny gest ministra Koszarca (...), a takie zachowanie jest niedopuszczalne ze strony urzędnika publicznego” – czytamy w komunikacie Przedstawicielstwa UE w BiH. „Działania ministra są kontrproduktywne i sprzeczne z wysiłkami na rzecz utrzymania stabilności i promowania dobrobytu” – oznajmiała z kolei Ambasada USA w Sarajewie.

Czytaj też:

Krajobrazy jesiennego SarajewaCzytaj też:

Podróżnik wybrał najgorsze lotniska w Europie. Nie zabrakło Polski