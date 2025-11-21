Dziennikarka prowadziła spotkanie z Karolem Nawrockim. Ujawniono jej wynagrodzenie

Związana z Telewizją Republika Emilia Wierzbicki podczas wiosennej kampanii prezydenckiej postanowiła dołączyć do sztabu wspieranego przez PiS Karola Nawrockiego.

Emilia Wierzbicki i praca dla Karola Nawrockiego

„Kiedy otrzymałam propozycję dołączenia do sztabu, wiedziałam, że będzie to ogromne wyzwanie i intensywny czas, ale wiedziałam też, że nie mogę odmówić. Chciałam podjąć to wyzwanie” — mówiła w wywiadzie z „Plejadą”. Po jego wygranej wróciła do pracy w mediach, tym razem w stacji wPolsce24.

Ostatnio Wierzbicki po raz kolejny nawiązała współpracę z Karolem Nawrockim. Jako konferansjerka poprowadziła jego spotkanie z wyborcami. „Nie ukrywam — aż się łezka w oku zakręciła. Na chwilę poczułam się znów jak w kampanii: intensywnie, emocjonalnie, wśród ludzi” – pisała na platformie X.

Ile Wierzbicki zarobiła za pracę dla Nawrockiego?

Portal Presserwis zapytał pracowników Kancelarii Prezydenta o koszt zatrudnienia Emilii Wierzbicki. W odpowiedzi podano, że za swoją pracę dziennikarka otrzymała 2032,50 zł netto.

Presserwis przypomniał, że Wierzbicki w swojej karierze prowadziła w TV Republika programy „Republika Wstajemy”, „Gwiazdy w Republice”, „Express Republiki” oraz „Poza Polityką”. Ze stacją związana była od 2016 roku.

