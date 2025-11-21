Dziennikarz zadał posłance PiS proste pytanie. Udzieliła zaskakującej odpowiedzi

Teresa Pamuła z PiS ukończyła szkołę wyższą – jej alma mater to Akademia Rolnicza w Krakowie (studiowała na wydziale ogrodniczym wspomnianej uczelni). Pisząc o jej osiągnięciach w obszarze edukacji, należy wspomnieć też o podyplomówce z zakresu wspólnej polityki rolnej. Jeśli chodzi o karierę zawodową posłanki, w przeszłości była m.in. nauczycielką. Do Sejmu trafiła zaś kilka lat temu – to jej druga kadencja w izbie niższej.

W piątek (21 listopada), podczas programu „Szkło kontaktowe”, widzowie TVN24 mogli zobaczyć fragment rozmowy Radomira Wita z parlamentarzystką, reprezentującą ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego. W trakcie wywiadu padło proste pytanie o konstytucję i dot. urzędu prezydenta. Pamuła udzieliła błędnej odpowiedzi – najprawdopodobniej celowo.

Kto, według Konstytucji RP, rządzi? Tak odpowiedziała posłanka PiS

Nagranie rozpoczyna się w momencie, gdy Pamuła poucza, że to właśnie „konstytucja określa kompetencje”. – Zarówno prezydenta [jest nim obecnie Karol Nawrocki – red.], jak i pana ministra spraw zagranicznych [funkcję tę pełni dziś Radosław Sikorski] – wskazała.

– A kto rządzi, według konstytucji? – z takim pytaniem w pewnym momencie do posłanki PiS zwrócił dziennikarz. Stwierdziła, że „prezydent”, lecz to zła odpowiedź. – Rząd – odparł ze zdziwieniem Wit. Pamuła nie dała jednak za wygraną i ponownie oznajmiła z uśmiechem i zdecydowaniem, że to jednak głowa państwa sprawuje w Polsce rządy. – A w którym artykule konstytucji to jest? – zastanawiał się reporter TVN24.

– W którym art? To jest jasno określone, jakie są prerogatywy pana prezydenta i jakie są rządu – podkreśliła. Przedstawiciel stacji zwrócił jednak uwagę, że nie ma tam zapisu o tym, iż to właśnie głowa państwa rządzi. – No może nie jest, że „rządzi”, ale ma wpływ na politykę zagraniczną – zaznaczyła.

