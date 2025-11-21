Orędzie marszałka Czarzastego. Zapowiedział weto

Włodzimierz Czarzasty, świeżo wybrany marszałek Sejmu, wystąpił z pierwszym orędziem. Na początku swojego przemówienia Czarzasty podziękował Szymonowi Hołowni, swojemu poprzednikowi na fotelu marszałka.

Włodzimierz Czarzasty. Powaga, odpowiedzialność i poszanowanie zasad Konstytucji

– Jestem marszałkiem wybranym przez posłanki i posłów koalicji 15 października. Jestem politykiem Lewicy. Będę działał w imieniu tej koalicji. W imieniu 11 milionów wyborców, którzy powierzyli tej koalicji władzę. Dobra współpraca z rządem będzie jednym z moich głównych celów – powiedział polityk Lewicy.

Marszałek Sejmu zapowiedział „dobre dwa lata dla Polski” oraz odwołał się do polskiej Konstytucji. Przypomniał, że jest ona gwarantem pluralizmu politycznego i sprawiedliwości społecznej. Polityk obiecał, że będzie stał na straży Konstytucji.

– Polityczny problem tkwi nie w przepisach konstytucyjnych tylko w działaniach, środowisk które chcą zasady konstytucyjne łamać – przypomniał Czarzasty.

Marszałek Sejmu przekazał, ze jego kadencja będzie pełna powagi, odpowiedzialności i poszanowania zasad Konstytucji.

– Będę stosował marszałkowskie weto wobec szkodliwych projektów legislacyjnych, służących populizmowi i rozregulowaniu zasad funkcjonowania państwa – zapowiedział Włodzimierz Czarzasty.

– Będę zawsze zwracał uwagę na to, czy projekty ustaw mają realne źródła finansowania, czy służą tylko grze politycznej i skłóceniu obywateli – dodał.

Czarzasty nowym marszałkiem Sejmu. Krytyka przeszłości ze strony opozycji

Włodzimierz Czarzasty zastąpił na fotelu marszałka Sejmu Szymona Hołownię – zgodnie z umową koalicyjną. Wyborowi towarzyszyła burzliwa dyskusja i krytyka ze strony opozycji. Jedną z pierwszych decyzji nowego marszałka Sejmu było wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu na terenie Sejmu.

