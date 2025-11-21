Co Polacy sądzą o rządzie Tuska? Wyraźne ocieplenie wizerunku

Centrum Badania Opinii Społecznej zaprezentowało wyniki listopadowego badania, które miało na celu poznać stosunek obywateli Rzeczypospolitej Polskiej do Rady Ministrów.

Wnioski? Wizerunek rządu Donalda Tuska wyraźnie poprawił się od ostatniego, październikowego sondażu.

Oto co Polacy myślą na temat rządu Donalda Tuska

Swoje badanie CBOS przeprowadzał na początku miesiąca – między 6 a 17 listopada 2025 roku. Eksperci zastosowali różne metody – głównie CAPI (czyli wspomagane komputerowo wywiady z ankietowanymi).

W poprzednim sondażu trzeci rząd Tuska miał 31 procent zwolenników, 45 proc. przeciwników i 20 proc. osób, których stosunek do władzy był obojętny (neutralny). Trudności w udzieleniu jakiejkolwiek odpowiedzi wyraziło wówczas 3 proc. wszystkich respondentów.

Teraz rząd jest nieco lepiej postrzegany. Ma 34 proc. zwolenników i 41 proc. przeciwników. Obojętny pozostaje zaś dla 22 proc. ankietowanych. Procent osób niezdecydowanych pozostał bez zmian.

W badaniu udział wzięło 992 respondentów (reprezentatywna próba pełnoletnich mieszkańców kraju).

Sondaż. Oto upodobania partyjne Polaków

A jak Polacy głosowaliby przy urnach, gdyby ogłoszono wybory do Sejmu i Senatu? Odpowiedział na to Instytut Badań Rynkowych i Społecznych. Pracownia przygotowała dla Onetu sondaż parlamentarny.

Wynika z niego, że większość Polaków postawiłoby „krzyżyk” przy politykach Koalicji Obywatelskiej – 31,5 proc. To wzrost o 1 proc. względem poprzedniej ankiety. Jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, do partii przekonanych jest obecnie 27,6 proc. osób. Ostatnie miejsce podium zajęła Konfederacja Wolność i Niepodległość – wskazało ją 14,1 proc. respondentów.

Następne pozycje należą do (kolejno): Konfederacji Korony Polskiej, Nowej Lewicy i Polskiego Stronnictwa Ludowego.

