Najnowszy sondaż zaskakuje. „Mijanka” tuż za podium

Na czele w najnowszym sondażu przeprowadzonym przez IBRiS na zlecenie Onetu uplasowała się ponownie Koalicja Obywatelska. Ugrupowanie premiera Donalda Tuska uzyskało poparcie na poziomie 31,5 proc. Względem poprzedniego analogicznego badania oznacza to wzrost o 1 pkt proc.

Drugie miejsce przypadło nieprzerwanie Prawu i Sprawiedliwości. Chęć zagłosowania na partię Jarosława Kaczyńskiego wyraziło 27,6 proc. badanych. Jest to wzrost o 0,3 pkt proc. względem zeszłego miesiąca, kiedy to ugrupowanie odnotowało najgorszy wynik od 10 lat.

Podium domyka Konfederacja. Będąca w opozycji partia Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka uzyskała w badaniu poparcie na poziomie 14,1 proc. Dokładnie taki sam wynik ugrupowanie otrzymało miesiąc wcześniej.

„Mijanka” tuż za podium. Braun wyprzedza Lewicę

Wzrosło za to poparcie dla Konfederacji Korony Polskiej, na której czele stoi Grzegorz Braun. Partia byłego członka Konfederacji plasuje się aktualnie na czwartym miejscu z poparciem na poziomie 7,3 proc., czyli większym o 1,2 pkt proc. niż w ubiegłym miesiącu.

Na piątym miejscu znalazła się współrządząca Lewica. Partia uzyskała 7 proc. poparcia, czyli o 0,1 pkt proc. mniej niż przy poprzednim badaniu. Taki wynik czyni ją ostatnim ugrupowaniem, które znalazłoby się w Sejmie.

Trzy partie poza Sejmem. Polska 2050 coraz bliżej dna

Szóste miejsce zajęło Polskie Stronnictwo Ludowe. Ugrupowanie Władysława Kosiniaka-Kamysza wskazało 3,9 proc. badanych. To o 0,7 pkt proc. mniej, niż w październiku, a także o 1,1 pkt proc. mniej, niż jest to konieczne do przekroczenia progu wyborczego.

Kolejna uplasowało się Razem. Ugrupowanie, na którego czele stoją Adrian Zandberg i Aleksandra Owca, otrzymało poparcie na poziomie 3,6 proc. Jest to wzrost względem poprzedniego miesiąca o 0,7 pkt proc.

Najniżej w badaniu znalazła się Polska 2050. Partię Szymona Hołowni wybrało 0,7 proc. badanych, czyli o 0,9 pkt proc. mniej, niż przed miesiącem.

