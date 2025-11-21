Miał zostać następcą Nawrockiego w IPN-ie. Sejm podjął decyzję

Po tym jak Karol Nawrocki został zaprzysiężony na prezydenta na początku sierpnia, obowiązki nad IPN przejął jeden z jego trzech zastępców – Karol Polejowski. Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej po przeprowadzonym pod koniec sierpnia konkursie to właśnie jego wyłoniło na kandydata na prezesa IPN. Publiczne przesłuchanie odbyło się pod koniec października. Następnie wniosek trafił do Sejmu.

Kandydaturę Polejowskiego negatywnie zaopiniowała w środę 19 listopada Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Posłowie ws. wyboru nowego szefa Instytutu Pamięci Narodowej zagłosowali w piątek. „Za” było 201 polityków: wszyscy z PiS, Piotr Borys i Jakub Rutnicki z KO, Urszula Nowogórska z PSL, cała Konfederacja, Republikanie i Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna oraz niezależni Paulina Matysiak (wyrzucona z Razem) i Tomasz Rzymkowski (wybrany z list PiS).

Karol Polejowski nie będzie nowym szefem IPN. Sejm wybierze innego następcę Karola Nawrockiego

Wstrzymało się sześciu polityków: czworo z Razem oraz Marek Sawicki i Jacek Tomczak z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Przeciw Polejowskiemu było z kolei 227 polityków, z czego 148 z Koalicji Obywatelskiej, 27 z PSL, cała Polska 2050 i Lewica oraz niezależni Izabela Bodnar i Tomasz Zimoch (poprzednio Polska 2050), a także Marcin Józefaciuk (wcześniej KO).

Polejowski pracował z Nawrockim w Muzeum II Wojny Światowej, kiedy przyszły prezydent był dyrektorem tej placówki. Decyzja Sejmu oznacza, że cała procedura wyboru kandydata na prezesa IPN będzie musiała rozpocząć się od nowa. Może być ona powtarzana do skutku. Skład Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej tworzy dziewięciu członków wybranych w 2023 r. na siedmioletnią kadencję. Pięciu wskazał wówczas PiS, dwóch Senat (koalicja rządząca), a ostatnich dwóch prezydent.

