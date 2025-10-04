Były pracownik IPN Ukrainy uderzył w Nawrockiego i jego rzecznika. „Pchacie Polskę w przepaść”

Karol Nawrocki chce przeciwdziałać rozpowszechnianiu w naszym kraju fałszywych twierdzeń dotyczących zbrodni popełnionych przez członków i współpracowników Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów frakcji Bandery i Ukraińskiej Armii Powstańczej oraz innych ukraińskich formacji kolaborujących z Trzecią Rzeszą Niemiecką, zwłaszcza zbrodni ludobójstwa dokonanego na Polakach na Wołyniu.

Oświadczenie w tej sprawie wydali przedstawiciele środowiska historycznego Ukrainy, co zostało odnotowane przez polskie media. Były pracownik ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej Ołeksandr Zinczenko ocenił, że była to reakcja „histeryczna”. Wspomniał również o „idiotyzmach polskich polityków”. Zinczenko wyraził poparcie dla decyzji historyków. „Wprowadziłbym ustawowy zakaz propagowania idiotyzmu jako dominującej ideologii dzisiejszej Polski” – ironizował.

Ołeksandr Zinczenko: Karol Nawrocki wymyślił „ideologię banderyzmu”

„Żadna »ideologia banderyzmu« nigdy nie istniała: wymyślił ją Karol Nawrocki” – przekonywał były pracownik IPN Ukrainy. Zinczenko zastanawiał się, czy „prezydent Polski ponownie chce stanąć na drodze niepodległości” jego kraju. Na koniec stwierdził, że „Nawrocki się spóźnił”. Zinczenko odniósł się również do słów rzecznika głowy państwa Rafała Leśkiewicza, który ocenił, że to „realizacja scenariusza z Kremla”.

Przekonywał, że dokładnie tak samo dla ukraińskich historyków brzmi pomysł Nawrockiego. „Bez niepodległej Ukrainy nie będzie wolnej Polski” – przywołał słowa Józefa Piłsudskiego były pracownik ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej. „Niech następnym razem, gdy twój szef będzie rozmawiał z duchem Piłsudskiego, zapyta go, co miał na myśli” – podkreślił Zinczenko. Zasugerował, że Nawrocki jest pierwszym polskim prezydentem, który podważył niepodległość Ukrainy.

Były pracownik Instytutu Pamięci Narodowej Ukrainy krytykuje rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza

Były pracownik IPN Ukrainy przekonywał, że „ideologia banderyzmu” brzmi: „zdobędziesz państwo ukraińskie albo zginiesz w walce o nie” i „właśnie to ratuje dziś Polskę przed wielką wojną”. „Nawet nie wyobrażasz sobie, jak bardzo twoje słowa są oderwane od rzeczywistości i z jaką odrazą są one odbierane tutaj, w Ukrainie, przez twoich byłych kolegów. Zatrzymaj się! Ty i twój szef pchacie Polskę w przepaść” – zwrócił się do rzecznika Nawrockiego Zinczenko.

Czytaj też:

Ukraina oburzona po decyzji Nawrockiego. Grozi dyplomatycznym odwetemCzytaj też:

Ukraina o szantażu po decyzji Nawrockiego. „To jest absolutnie działanie niedopuszczalne”