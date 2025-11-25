Partia Mentzena ma poważne problemy. Jest reakcja na decyzję sądu

W piątek 21 listopada partia Sławomira Mentzena Nowa Nadzieja została wykreślona z rejestru. Wnioskowała o to Państwowa Komisja Wyborcza, która nie otrzymała sprawozdania finansowego za 2024 rok. Nie wpłynęła też odpowiedź na wniosek o wykreślenie ugrupowania, co podkreślała sędzia wydająca wyrok.

Nowa Nadzieja wykreślona. Zabrakło sprawozdania finansowego

Sekretarz Nowej Nadziei Bartosz Bocheńczak od razu po poznaniu rozstrzygnięcia mówił o dalszej walce, mającej na celu ocalenie partii. „Dzisiejsze postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie o wykreśleniu partii Nowa Nadzieja z ewidencji partii politycznych jest nieprawomocne, nie zgadzamy się z orzeczeniem i zamierzamy złożyć odwołanie od tej decyzji” – informował.

Politycy partii przekonują, że sprawozdanie finansowe z ich strony wpłynęło w ostatnim możliwym dniu, czyli 31 marca 2025 roku, a cały spór sądowy dotyczy interpretacji przepisów. Tomasz Gąsior z Krajowego Biura Wyborczego przed sądem oznajmiał jednak, że ugrupowanie „do dziś” nie złożyło sprawozdania za poprzedni rok.

PKW i KBW: Sprawozdanie finansowe nie wpłynęło

– Państwowa Komisja Wyborcza działa w granicach i na podstawie prawa. Z formalnego punktu widzenia Nowa Nadzieja nie złożyła sprawozdania finansowego. Ono do PKW nie wpłynęło – wtórował mu Marcin Chmielnicki, rzecznik Państwowej Komisji Wyborczej.

– Później, w maju, wpłynęła do nas kopia kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, podpisana elektronicznie przez skarbnika partii. Tyle że to już było w maju. Nawet więc gdyby w maju wpłynęło sprawozdanie złożone tak jak trzeba – oryginalne, jedyne, które powinno zostać złożone – to i tak nie zmieniłoby to sytuacji, bo sprawozdanie nie wpłynęło w terminie ustawowym do 31 marca – dodawał Gąsior.

„Gazeta Wyborcza” zauważa, że jest to kolejny już problem wizerunkowy partii Mentzena. Wcześniej PKW odrzuciła sprawozdanie finansowe komitetu wyborczego Konfederacji za wybory do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku. Częściowo z tego właśnie powodu partia pożegnała się ze skarbnikiem, który był pełnomocnikiem finansowym komitetu.

