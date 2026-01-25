Ambasador USA w Polsce zareagował po słowach Donalda Trumpa. Wymienił Karola Nawrockiego

„Polska nie ma większego przyjaciela niż prezydent Donald Trump. Wielokrotnie podkreślał on swój głęboki szacunek dla poświęcenia Polski oraz jej niezachwianego zaangażowania w NATO, w tym solidarności i służby u boku sojuszników w Iraku i Afganistanie. Ten dorobek jest honorowany i podziwiany przez wszystkich Amerykanów, a my wszyscy doceniamy wielkich przywódców Polski Karola Nawrockiego i Donalda Tuska” – napisał w mediach społecznościowych Tom Rose.

Tom Rose gasi pożar po słowach Donalda Trumpa ws. Afganistanu i NATO

„Nasza wspólna siła nadal opiera się na wzajemnym szacunku, który sprawia, że sojusz jest wielki i wyjątkowy – i ta zasada pozostanie w centrum uwagi! Możecie na to liczyć” – podsumował swój wpis ambasador Stanów Zjednoczonych w naszym kraju. Rose kolejny tweet, znacznie bardziej obszerny zamieścił później na swoim prywatnym profilu. Dyplomata podkreślił w nim, że prezydent USA i Amerykanie „nigdy nie zapomną lojalności i solidarności” od sojuszników, w Afganistanie czy Iraku.

„Polska się nie wahała. Polskie siły zbrojne walczyły u naszego boku, wykazując się niezwykłym profesjonalizmem, odwagą i prawdziwym poświęceniem. Nie było to symboliczne uczestnictwo – było ono znaczące, operacyjne, decydujące i odważne. Polska nie musi dzielić naszego ciężaru. Zdecydowała się to zrobić – Polska jest czymś więcej niż tylko lojalnym i godnym zaufania sojusznikiem” – brzmi fragment wpisu Rose’a.

Ambasador USA chwali też Mateusza Morawieckiego i Radosława Sikorskiego

Ambasador USA w Polsce kontynuował, że nasz kraj „jest czymś więcej niż tylko partnerem, który pomaga dzielić ciężary, ponosić nasze ryzyko i stać ramię w ramię z amerykańskimi mężczyznami i kobietami w mundurach”. Zdaniem Rose’a nasz kraj to robi „ponieważ jest rodziną”. Dyplomata oprócz prezydenta i premiera chwalił tutaj dodatkowo Mateusza Morawieckiego oraz „znakomitego ministra spraw zagranicznych” Radosława Sikorskiego.

„Wszyscy oni, w różnych momentach i rolach, przyczynili się do budowania relacji opartej na zaufaniu, odwadze i wspólnym poświęceniu. Polska zasłużyła sobie na szacunek, podziw i trwałą wdzięczność Ameryki – zasłużyła sobie na naszą miłość i nieustanne wsparcie” – podsumował Rose.

