Syn Andrzeja Leppera chce ocalić pamięć po ojcu. Ruszyła zbiórka na izbę pamięci

Syn założyciela Samoobrony w lipcu 2025 roku założył już fundację „Dziedzictwo Andrzeja Leppera” . Jak poinformowano, jej celem „jest działalność zapewniająca kontynuację myśli i praktyki” polityka. Ma się też skupiać na „usprawnieniu, popularyzacji i unowocześnieniu polskiego rolnictwa wraz z otoczeniem społeczno-gospodarczym” .

Kilka miesięcy temu Tomasz Lepper zorganizował też zbiórkę na ratowanie domu rodzinnego przed licytacją komorniczą. Wówczas zebrano blisko 250 tys. zł. – Dzięki tej zbiórce i własnym środkom myślę, że dom uda się ocalić. Jestem dobrej myśli – zapewniał Lepper, cytowany przez „Fakt” .

Powstanie izba pamięci Andrzeja Leppera?

Jak wynika z ustaleń mediów, teraz syn polityka planuje stworzenie pewnego rodzaju archiwum oraz miejsca, w którym byłyby zgromadzone pamiątki po Andrzeju Lepperze. Izba pamięci miałaby powstać w Zielnowie. To tam polityk prowadził gospodarstwo, a teraz robi to jego syn. – Tata stąd się wywodził i dlatego uważam, że tu powinno powstać takie miejsce – mówił Tomasz Lepper, cytowany przez „Fakt” .

„Kolejne władze III RP nie chcą zrobić niczego, by upamiętnić postać Andrzeja Leppera. Rodzina zmarłego zgodziła się na powstanie w domu Izby Pamięci, a władze gminy na udostępnienie gruntów, by taka inicjatywa mogła zostać zrealizowana. Na to potrzebne są jednak środki, a te muszą zebrać Polacy” – czytamy w opisie zbiórki. Do momentu publikacji tego tekstu zebrano 3 373 zł. Inicjatywę poparł m.in. europoseł Grzegorz Braun.

Mężczyzna chciałby też w przyszłości postawić ojcu pomnik, najprawdopodobniej w Darłowie lub Dąbkach. – Z wójtem gminy już to uzgodniłem – zdradził. Aby móc zrealizować te plany, Tomasz Lepper założył zbiórkę na portalu pomagam.pl.

Gdzie już upamiętniono Andrzeja Leppera?

Przypomnijmy, na część byłego wicepremiera nazwano jego imieniem jedno z rond przy drodze wojewódzkiej 205. Znajduje się ono około 14 km od domu polityka w Zielnowie. – Cieszę się, że ojciec został upamiętniony w taki sposób. Zasłużył na to – mówił podczas uroczystości nadania imienia Tomasz Lepper.

